Gaspar Servio se excusa con carta

Tras la gran polémica que ha causado el supuesto hackeo a la cuenta de instagram del portero argentino que milita en el Dorados de Sinaloa, el club decidió abrir una investigación para tomar las medida que fueran necesarias. Muchos usuarios de redes sociales hicieron notar su descontento por las publicaciones de Gaspar Servio y solicitaron al club la baja del guardameta.

Por otro lado, el argentino ofreció disculpas y sostiene el supuesto hackeo en una carta que publicó en su cuenta de Instagram, misma que ya había recuperado:

"Por este medio quiero aclarar la situación que se ha venido manejando en contra de mi persona por publicaciones que aparecieron en mi cuenta de Instagram.

Primeramente, reiteró que no fueron publicadas por mi, ni constituyen una forma de pensamiento ni ideales del suscrito, desafortunadamente alguien con muy mala voluntad hacia mi persona y aprovechándose de la situación hackeo mi cuenta y publico cosas y envió mensajes a gente cercana solo por molestar, hasta que me entero por llamadas que me hacen cuando yo me encontraba en la concentración con mi equipo previo a un partido y de inmediato hago lo propio para recuperar mi cuenta, enterándome de la campaña sucia iniciada hacia mi.

En un momento no supe qué hacer, no es común que a alguien le pasen ese tipo de situaciones, no entiendo el coraje que le puedan tener a uno para perjudicarlo de esa manera e impulsivamente la comunidad y medios de comunicación atacan de inmediato y vulneran el derecho de defenderme de una situación que repito, yo no provoque.

Mi mayor respeto a la comunidad de Sinaloa, de Culiacán que siempre me ha cobijado y alentado durante estos 4 años que llevo radicando, han sido testigos que por voluntad propia sigo en esta ciudad, con estos colores y escudo de dorados que defiendo y que tanto me han dado.

Mi más sentido pésame a las familias que han sufrido pérdidas por estas situaciones que se han vivido recientemente y mi corazón y apoyo están con Culiacán.

Agradezco hagan suyo mi derecho de réplica, temo por todos los malos comentarios y la campaña negra iniciada hacia mi persona, por lo cual les pido hagan conciencia del alcance que una situación así puede perjudicarme directamente en mi integridad.

Con respeto, Su amigo Gaspar Servio."

Hasta el momento no hay ningún comentario en la publicación, sin embargo en las RRSS, sobre todo en Twitter, se han hecho mucho comentarios negativos sobre el supuesto hackeo. Aún falta conocer el resultado de la investigación que realiza el club al respecto.

