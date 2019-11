Gareth Bale se va del Santiago Bernabéu a medio partido de Champions League (FOTO).

Tal parece que la cuerda ha llegado a su máxima tensión en el caso de Gareth Bale y el Real Madrid, desde la vuelta de Zidane, el futbolista galés no la ha pasado del todo bien; pues el director técnico francés siempre manifestó que no era parte de sus planes para la presente temporada; si bien se le buscó salida, no se le pudo dar. Ahora en el nuevo capítulo de la novela, el zurdo de 30 años de edad abandonó el Estadio Santiago Bernabéu antes de que finalizara el duelo del conjunto Merengue en contra del Galatasaray por la Jornada 4 de la UEFA Champions League.

Gareth Bale se va del Santiago Bernabéu a medio partido de Champions League (FOTO).

‘El Expreso de Cardiff’ vive horas tensas en el conjunto del Real Madrid, a pesar de que a lo largo de su estancia en la capital española ha logrado marcar goles importantes en la disputa por títulos; pero a pesar de ello no ha logrado llenar el hueco de Cristiano Ronaldo, ya que se le veía a Bale como esa figura que se pusiera el equipo al hombro.

Gareth Bale se va del Santiago Bernabéu a medio partido de Champions League (FOTO).

Gareth Bale sigue discrepando con el entorno del Real Madrid

El día de ayer en el Estadio Santiago Bernabéu se disputaba el duelo entre el Real Madrid y el Galatasaray por la fecha cuatro de la UEFA Champions League, en donde el conjunto dirigido por el galo Zinedine Zidane ganó 6-0; pero la nota la dio el futbolista Gareth Bale que no fue parte de la plantilla para el compromiso mencionado, ya que antes de concluir el encuentro abandonó La Casa Blanca.

¡UFFFFF! BALE, INCREPADO al salir del Bernabéu antes de tiempo: "¡Vete a jugar al GOLF, CAB***!". #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/meU5gbyt5q — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 6, 2019

En el acto de rebeldía el galés no esperó a sus compañeros, repitiendo la escena como hace unos días al dejar el estadio a 10 minutos de que acabara el duelo contra el Betis, donde estaba en juego el liderato merengue.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Gareth Bale se va del Santiago Bernabéu a medio partido de Champions League (FOTO).

Te Puede Interesar: Gareth Bale IGNORA a un niño aficionado al Real Madrid (VIDEO)

Los aficionados que se percataron del escape del escape del futbolista le hicieron algunos comentarios agresivos por su poco profesionalismo con sus compañeros de equipo: "Vete a jugar golf, cabrón", “No mereces ser del Madrid”, entre algunos otros.

Únete a nosotros en Instagram