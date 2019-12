Gareth Bale se va CONTRA afición del Santiago Bernabéu.

El futbolista galés Gareth Bale se encuentra viviendo horas demasiado tensas con el conjunto del Real Madrid, recientemente el jugador de 30 años de edad se fue con todo en contra de la afición del conjunto Merengue que asiste al Estadio Santiago Bernabéu.

"La primera vez que pasa es un poco desconcertante", respondió Bale sobre los famosos silbidos en una entrevista con la cadena británica BT Sport. "No sabía cómo lidiar con ello, pero según me he hecho más mayor, ha pasado alguna vez más y entiendes cómo tienes que lidiar con ello. (El Bernabéu) es el mejor sitio para que te piten si no lo haces bien", explicó el futbolista galés de 30 años de edad.

De igual manera el zurdo Gareth Bale hizo referencia a que tiene que demostrar a la exigente afición del cuadro de la capital española su entrega y compromiso con el equipo blanco.

Bale asegura dar lo máximo en el Madrid

"Obviamente tengo que seguir trabajando y demostrar a los aficionados lo que puedo hacer. Al final los pitos pararán y puedes seguir con tu carrera", añadió Gareth Bale.

En la entrevista que le hicieron al galés se dio tiempo de hablar de la situación por la que pasaron en la presente ronda de Grupos de la Champions League al quedar en el segundo sitio tras del cuadro parisino del PSG.

"El objetivo cada año aquí es ganar todos los trofeos a los que aspiramos. Otras veces hemos acabado segundos de grupos y al final hemos terminado ganando la Champions, así que creo que no marca tanto la diferencia", subrayó.

