Gareth Bale no ha jugado en el Santiago Bernabeú desde la Champions League 2020

Este 26 de febrero se cumplen dos años desde que el futbolista Gareth Bale jugó en el estadio Santiago Bernabeú, pues la última vez que lo hizo fue en la derrota del Real Madrid ante el Manchester City (1-2) en la Champions League 2020.

El entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti, indicó que Bale no jugará en el próximo partido, pues indicó: “Bale no va a jugar ante el Rayo porque, como Alaba, ha tenido una sobrecarga esta semana y los dos no están disponibles para el partido. Volverán a los entrenamientos la próxima semana”.

El futbolista no ha jugado desde el pasado 15 de febrero, cuando se presentó en la cancha de juego del Parque de los Príncipes. Esa fue su quinta participación en esta temporada, todas ellas lejos del estadio Santiago Bernabéu.

Gareth Bale lleva tiempo sin jugar en el Santiago Bernabeú

No ha jugado en el estadio desde hace dos años

La última vez que el galés jugó en el coliseo de La Castellana fue hace dos años, el 26 de febrero, en el encuentro de octavos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Manchester City en febrero de 2020.

En aquella ocasión Bale fue suplente, entró al juego en el minuto 75 en sustitución de Vinicius. Desde entonces el Real Madrid ha jugado 48 encuentros como local en dos estadios, el Bernabéu y el Di Stéfano.

¿Dónde va a ser la final de la Champions League 2022?

La final será en el Stade de France en Saint-Denis.

La final de la Champions estaba programada para realizarse en San Petersburgo, Rusia, pero el Comité Ejecutivo de la UEFA realizó una reunión extraordinaria tras la situación de seguridad que se vive en Europa y decidió trasladar la final de la UEFA Champions League 2021/22 de San Petersburgo al Stade de France en Saint-Denis, París.

