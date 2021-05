Gareth Bale insinúa que sus planes podrían causar 'caos' en el Real Madrid

La estrella del Real Madrid, Gareth Bale, confirmó en una entrevista con The Times la semana pasada que se ha sentido frustrado con el trato que recibe por parte de los medios de comunicación españoles.

Sin embargo, a pesar de las frías relaciones entre él y el técnico de Los Blancos, Zinedine Zidane, parece seguro que el internacional galés regresará a Madrid y completará el último año de su contrato.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, es poco probable que los Spurs hagan que su préstamo de regreso a la Premier League sea un acuerdo permanente, pero el jugador de 31 años ha insinuado que hará un anuncio después de la Eurocopa 2020.

"No diré nada hasta después de la Euro", dijo a The Times, según un informe de Marca. “Sé lo que voy a hacer, pero crearía un caos si lo digo. En este momento no estoy pensando en nada más que en Gales".

¿Qué sigue para Gareth Bale?

Es probable que las opciones de Gareth Bale incluyan un alejamiento de la capital española antes de la temporada 2021/22 con un interés específico en las ligas de China y de Estados Unidos.

También podría potencialmente optar por la jubilación anticipada debido a sus constantes problemas de lesiones. De cualquier forma es casi seguro que Gareth Bale portará la casaca del Real Madrid la próxima temporada.

