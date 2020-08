Gareth Bale desata ENOJO por su actitud "irrespetuosa" en el Real Madrid

Simon Jordan ha cuestionado cómo Gareth Bale puede ser un futbolista profesional después de que el galés le dijera al Real Madrid que no quería jugar en el enfrentamiento de la Premiler League contra el Manchester City.

En el último episodio de la telenovela que es la carrera de Bale en España, el joven de 31 años no viajó al Etihad por elección propia a pesar de estar en condiciones de jugar.

Se entiende que Gareth Bale no deseaba sufrir la humillación de otro partido en el banquillo, donde se ha pasado el tiempo bostezando y volteando la botella desde la reanudación del fútbol.

Real Madrid ya no quiere a Gareth Bale

Zidane ha dejado muy claro, durante años, que Bale no forma parte de sus planes a futuro, pero la incapacidad del Madrid para cambiar al jugador mejor pagado ha provocado una amarga batalla moral.

Tal parece que Gareth Bale prefiere jugar golf que seguir jugando con el Real Madrid

Bale, que gana alrededor de 600.000 libras esterlinas a la semana, preferiría terminar los dos años restantes de su contrato en el campo de golf antes de recibir un recorte salarial en otra parte.

Su negativa a jugar en el partido del viernes por la noche, que el Madrid perdió 2-1, seguramente enfurecerá a los fieles de Los Blancos, como si no estuvieran ya lo suficientemente enojados.

Pese a ayudar al Madrid a ganar varias Copas de Europa, el internacional galés es el enemigo público número uno en la capital española por su aparente falta de respeto al club.

Y el presentador de talkSPORT, Jordan, cree que la furia de los aficionados es bastante justa.

"¿Cuál es el punto, Gareth?" Jordan le dijo a talkSPORT. “Si no quieres jugar, ¿por qué eres futbolista profesional?

"Tienes una habilidad increíble, claramente eres un jugador de primera clase”.

“Lo escuché en un podcast siendo inteligente e irrespetuoso con la afición del Real Madrid y hablando de la idea de que la afición del Real Madrid te abuchea si no juegas bien. Pensé, 'Eso es muy sensato, Gareth'.

En épocas anteriores, se paró frente a una bandera que decía "Gales, golf, Madrid".

“Hay una verdadera desconexión entre los aficionados y Gareth porque no creen que valore al club como debería, a pesar de marcar goles fenomenales.

“También creen que está demasiado lesionado. No les gusta el hecho de que no haya adoptado el idioma. Y no les gusta la forma en que él piensa que es un golfista más que un futbolista".