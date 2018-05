"Ganar Roland Garros sin Federer tiene el mismo valor", Rafael Nadal

Rafa Nadal, el tenista español número 1 mundial, consideró este viernes que la ausencia en el torneo del suizo Roger Federer, número 2 del ranking ATP, no le quita la importancia al título en Roland Garros.

Rafael Nadal

Federer tomó la decisión de no disputar la temporada sobre tierra batida y enfocarse plenamente en la de césped y Wimbledon. De igual forma el suizo tampoco estuvo en Roland Garros el año pasado, en el que Nadal consiguió su décimo título en París.

Roger Federer

"Ganar Roland Garros sin Roger tiene el mismo valor, siendo sincero. No puedo decir que las victorias aquí de Federer (2009) o de Novak (Djokovic, 2016) cuando yo estaba lesionado o con problemas no fueran grandes victorias. Cuando yo gano y son otros los jugadores que no están, no cambia", declaró en una conferencia de prensa en París.

"Es una mala noticia para el torneo, no para mí", indicó sobre la ausencia de Federer.

Rafael Nadal

Cabe destacar que no estará en este Roland Garros el británico Andy Murray, otro exnúmero 1 del mundo, que continúa recuperándose de sus problemas físicos, al mismo tiempo que el serbio Novak Djokovic, bajado al puesto mundial 22, no parece estar en sus mejores días, sin embargo todo señala que va progresando.

Nadal ve a Djokovic como fuerte candidato a conquistar Roland Garros

"Novak es uno de los mejores jugadores de la historia en nuestro deporte", declaró en una rueda de prensa en París, donde el domingo empieza Roland Garros.

"No creo que esté volviendo. Él siempre ha estado", añadió el diez veces campeón de Roland Garros. "A veces cuando vuelves de las lesiones es difícil jugar bien desde el comienzo, pero ha jugado un gran torneo en Roma y no hay dudas de que será uno de los candidatos a ganar aquí", finalizó.