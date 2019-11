Galardona AMLO a Alexa Moreno en Palacio Nacional

La gimnasta olímpica mexicana Alexa Moreno recibió de manos del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de la tular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, el Premio Nacional de Deportes 2019 en Palacio Nacional.

"Quiero expresar mi reconocimiento a los nominados y galardonados el día de hoy, así como a los anteriores ganadores, son un esfuerzo de superación. Gracias por ser un ejemplo para nosotros los jóvenes", dijo Alexa Moreno al recibir este premio por su esfuerzo en la categoría no profesional.

Moreno quien se ha destacado por sus actuaciones en eventos nacionales e internacionales agradeció a quienes han sido parte de los logros que ha conseguido en la gimnasia.

"Es un honor para mí estar aquí recibiendo este gran reconocimiento, quiero agradecer a todos los que me han apoyado y han sido parte de este camino. Es un reconocimiento para todo un equipo, doy gracias a mi familia, principalmente a mis papás, que de no ser por ellos no habría practicado gimnasia; a mis entrenadores, a mis amigos y compañeros que han compartido muchos momentos difíciles, así como a las instituciones públicas y privadas", expresó.

Fue este miércoles cuando el Palacio Nacional recibió a los deportistas que fueron galardonados con el Premio Nacional de Deportes 2019, el cual entregó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La gimnasta pidió al gobierno federal que se continúe con el apoyo para el deporte en México para que los atletas sigan dando logros a nivel internacional.

Alexa Moreno es la primera mujer mexicana en subir al podio en un Mundial de Gimnasia Artística

Cabe recordar que durante el Mundial de Gimnasia Artística de Doha, Catar, Alexa Moreno obtuvo la medalla de bronce en salta de caballo, al realizar una puntuación de 14,600 en su primera ejecución, 14,416 en la segunda, promediando 14,508. Es la primera mujer mexicana en subir al podio en un Mundial de Gimnasia Artística.

