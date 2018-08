Gael Sandoval declara haber recuperado su nivel con Chivas

Es una realidad que el Gael Sandoval de hoy es muy diferente al que arribó hace seis meses a Chivas. Actualmente el volante es pieza primordial en el planteamiento de José Saturnino Cardozo, demuestra cada vez mejores actuaciones y de igual manera se adueña de un lugar entre los consentidos por la afición, pero esto no es casualidad, sino porque el futbolista halló la consciencia que le hizo falta el torneo pasado.

“Ahora soy más consciente y obviamente de que me dieron un poquito más la oportunidad”.

El joven que nació futbolísticamente en los Tecos de la UAG está viviendo su mejor etapa con Chivas, ya que en su primer semestre acumuló 13 enfrentamientos y 610 minutos con Matías Almeyda en el banquillo; ahora en la actual campaña ya cuenta con 429 en apenas seis partidos.

Sandoval admitió que se le dificultó creer que era refuerzo de Chivas, y de ahí también la razón de su mejoría en el campo.

“Podría decirse, en lo personal siempre trabajé desde el torneo pasado y ahora se están dando los resultados”.

El gol le dice que no

Al volante se le ha escapado el gol, pero ha contribuido con asistencias y se convirtió en clave en el despertar de Chivas en el torneo Apertura 2018.

“Sin duda hay muchas cosas por mejorar, realmente no es algo que me conforme, me falta, me faltan muchas cosas y voy a seguir trabajando para eso. Es la continuidad es lo que hace a un jugador para que siga creciendo futbolísticamente”.