Gabriel Peñalba se despide de Veracruz y vuelve a Argentina| LUIS MONROY

El mediocampista argentino, Gabriel Peñalba siempre mostró un amor incondicional con el club jarocho, ya que fue el primer equipo mexicano que le brindó la oportunidad de jugar en México, para después de una excelente campaña ser vendido al Cruz Azul por un año, ante esto, el futbolista escribió una emotiva carta que fue publicada en sus redes oficiales agradeciendo la estancia del club y las buenas personas que los rodearon.

“Llegó el momento de cerrar una etapa, una de las etapas más lindas en toda mi carrera. Hemos compartido grandes momentos y un campeonato. Tocó también tener que poner el pecho en los malos momentos, y lo hicimos", redactó Peñalba.

Gabriel Pañalba se despide con emotiva carta

"No me alcanzan las palabras para agradecer a todos mis compañeros durante estas dos etapas, empleados del club, cuerpos técnicos y dirigencias, como también a toda la afición que en todo momento me brindó su apoyo y me hizo sentir el cariño. Les deseo lo mejor para lo que venga. Sepan que estoy eternamente agradecido y los llevaré siempre en el alma. ¡Siempre Tiburón", finalizó el futbolista de 35 años.

Hoy por la mañana se dio la noticia, que Peñalba retornaba al futbol de su país, ahora sería parte del conjunto Belgrano de Córdoba de la segunda división, en donde ya fue presentado ded manera oficial y ya tuvo su primer entrenamiento al mando de Ricardo Caruso Lombardi.

"Tenía dos opciones, pero la realidad, con mi familia en los últimos cinco años estuvimos yendo y viniendo para todos lados, creo que era momento de pegar la vuelta y dar una estabilidad familiar. Nos planteamos volver para Argentina y empezamos a escuchar las posibilidades y por suerte se dio todo rápido para venir", argumentó el futbolista al ser su primer entrenamiento del club.

