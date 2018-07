Gabi deja al Atlético de Madrid para ir a Qatar.

El capitán Gabi Fernández se ha despedido del conjunto del Atlético de Madrid para irse a jugar a Qatar con el equipo Al-Sadd.

Gabi Fernández de 34 años de edad ha explicado el porqué de su decisión de emigrar al futbol de Qatar con el equipo del Al-Sadd. Siendo la edad una de sus principales factores para hacerlo.

“En una semana cumplo 35 años y probablemente no tenga otra oportunidad. Las otras dos veces no me iba con un título, ganando. El momento de irme era hoy”, aseguró.