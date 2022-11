GP de Brasil: Checo Pérez se lanza contra Verstappen por no darle la posición

El Gran Premio de Brasil 2022 quedará para el anecdotario de la Fórmula 1 en México luego de que la relación entre Sergio ‘Checo’ Pérez y su compañero de escudería, Max Verstappen se rompiera totalmente.

Y esto quedó bastante claro luego de las declaraciones que emitió el tapatío al finalizar la carrera, dónde literalmente explotó contra su compañero por no haberle permitido pasar en la recta final .

No es para menos, la instrucción de Red Bull fue muy clara en las últimas vueltas.

“Si no has adelantado a Alonso en la curva 12, deja pasar a Checo“, fue la indicación que le dieron al neerlandés a través la radio. Verstappen no logró pasar al español, pero tampoco le otorgó la sexta posición al mexicano.

“Esi muestra cómo es realmente”: Checo Pérez sobre Verstappen

Luego de quedar en séptimo lugar en el GP de Brasil, Checo se mostró claramente enojado. Christian Horner pidió disculpas y el tapatío dejó una frase contundente: “Gracias por eso. Eso muestra cómo es realmente“. Pero ahí no quedó la cosa.

Al salir del auto, el mexicano habló para Fox Sports y dio una declaración que dejó muy claro la ruptura de Red Bull.

“Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, sobre todo por todo lo que he hecho por él. No entiendo sus razones. Creo que si tiene dos campeonatos, es gracias a mí“, dijo.

¿Cómo se vivió el Gran Premio de Brasil?

Mercedes hizo el 1-2 con el triunfo de George Russell, quien conquistó su primera carrera en Fórmula 1.

La escudería de Red Bull tuvo un nivel muy bajo durante el GP de Brasil y mucho tuvo que ver con la falta de estrategia y armonía entre sus pilotos.

En contraste, Mercedes hizo el 1-2 con el triunfo de George Russell, quien conquistó su primera carrera en Fórmula 1 tras dar cátedra en Interlagos desde la pole position y aunque los pilotos de esta escudería ya no pelean gran cosa, hacen un fuerte llamado para la siguiente temporada, pues Mercedes está de regreso.

Carlos Sainz y Charles Leclerc aprovecharon la baja de rendimiento de Red Bull quien no pudo defenderse en las últimas vueltas y sumaron puntos importantes para Ferrari después de un inicio que, en el caso de Leclerc, parecía sentenciar a un día sin puntos, pero al final llegó cuarto, detrás de Sainz.

Fórmula 1: Así quedaron las clasificaciones

La ventaja que tenía Checo Pérez sobre Leclerc se desvaneció, pues ambos ahora están empatados en 290 unidades, aunque Checo cae al tercer sitio debido a que el criterio de desempate es el número de victorias.

También te puede interesar: PSG golea al Auxerre; Messi y Neymar se van al Mundial como líderes

Clasificación de pilotos

La ventaja que tenía Checo Pérez sobre Leclerc se desvaneció.

Max Verstappen: 429

Charles Leclerc: 290

Checo Pérez: 290

George Russell: 265

Lewis Hamilton: 240

Clasificación de constructores

Red Bull: 719

Ferrari: 524

Mercedes: 505

Alpine Team: 167

Mclaren: 148

Alfa Romeo: 55

Aston Martin: 50

Hass: 37

Alpha Tauri: 35

Williams: 10

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.