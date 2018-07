Futuro de Sampaoli se define a finales de julio.

Jorge Sampaoli al parecer tiende de un hilo su continuidad con la Selección de Argentina, será a finales del mes de julio que definirán el futuro del seleccionador de “La Albiceleste”.

Angelici, presidente de Boca Juniors ha dejado entrever que existe una posibilidad de que Sampaoli continué como entrenador de Argentina.

De igual manera dijo que ha hablado con Jorge Sampaoli de lo que hizo mal con Argentina en la Copa del Mundo y lo que podría aportar en caso de continuar.

"Yo tengo una opinión encontrada. Hay cosas de Jorge que me gustan y por eso lo fui a buscar y hubo otras que no me gustaron durante su proceso, que lo he hablado con él personalmente", comentó.