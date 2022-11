Futbolistas reaccionan al retiro de Piqué, lo llaman leyenda

El retiro del futbolista tomó por sorpresa a todo mundo, incluyendo a sus detractores.

La Verdad Noticias te dio a conocer el día de ayer que Gerard Piqué se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de anunciar por medio de un emotivo video compartido en sus redes sociales oficiales que se retira oficialmente y de manera definitiva del mundo del fútbol.

“Ustedes, culers, me lo han dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decirles que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será”, fue el mensaje con el que anunció su salida y en el que reitera que seguirá apoyando incondicionalmente al Barcelona, tal y como lo hizo en su niñez.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Antes de retirarse, el futbolista español de 35 años de edad jugará su último partido con el FC Barcelona este sábado 5 de noviembre en el Spotify Camp Nou, desde donde enfrentarán al Unión Deportiva Almería como parte de los encuentros de la fecha 13 de la Liga de España.

Así se despiden de Gerard Piqué

Grandes estrellas del fútbol español despidieron a Piqué en redes sociales.

La noticia no pasó desapercibida para los cibernautas, quienes le dedicaron emotivos mensajes por medio de las redes sociales. A estas muestras de cariño se le sumaron la de importantes celebridades del fútbol y aquí te traemos las más significativas y emblemáticas.

“Gracias por todo, Geri. Estoy en shock. Esto ha sido muy injusto contigo, pocos han defendido la camiseta del Barça como tú lo has hecho. Siempre seré capaz de explicar que jugué a tu lado, un privilegio. Te quiero amigo”, dijo Carles Puyol.

“Geri, te lo digo en andaluz: ¡que te quiten ‘lo bailao’, crack! ¡Disfruta de la vida!”, dijo Sergio Ramos.

“Merece todo el amor de los fans. Lo he conocido como entrenador y jugador. Ha decidido poner un alto a su carrera. Entiendo totalmente dadas las circunstancias… Piqué es uno de los mejores centrales en la historia del fútbol”, dijo Xavi Hernández, DT del FC Barcelona.

“Gerard Piqué. Leyenda de Champions League”, escribió la Champions League.

Te puede interesar: El retiro de Gerard Piqué es una sorpresa a medias

Shakira guarda silencio

La cantante colombiana prefirió promocionar su nuevo sencillo musical que pronunciarse al respecto del tema.

Por su parte, Shakira ha preferido seguir con la promoción a ‘Monotonía’, nombre que recibe su última canción en colaboración de Ozuna donde habla de su mediática separación que pronunciarse al respecto, esto pese a que ella siempre destacó por celebrar todos los logros futbolísticos de su ahora ex pareja.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales