Futbolista que llamó Martino se niega a participar en el México vs Ecuador

Estamos a poco tiempo de que se lleve a cabo el México vs Ecuador y Gerardo Martino llamó ya a un futbolista extranjero para sumar fuerzas ante el país de América del Sur, pero esté no aceptó, ¿quién es y porque no quiere jugar con el Tri?, ¡aquí te lo decimos!

En La Verdad Noticias te contamos que el Tata siempre da preferencia a los extranjeros y se sabe que llamó de urgencia a este jugador, pero él lo rechazó.

Anteriormente te contamos sobre este partido amistoso; sin embargo, ahora te diremos quién de los seleccionados no pretende asistir a él pues, ¿es un juego molero?

Gerardo Martino fue rechazado por este futbolista extranjero

El Director Técnico (DT) del Tri está ansioso de ganarle a Ecuador, aun cuando sea solo en un juego amistoso, por ello, decidió llamar a Julián Araujo, quien se desempeña en La Major League Soccer (MLS) y se negó rotundamente a la propuesta de Gerardo, esto supuestamente por órdenes del club norteamericano, ya que, no es una fecha oficial de la FIFA.

Cabe señalar que este partido es uno de los más esperados de la afición del Tri y se llevará a cabo el próximo 27 de octubre de 2021 a las 20:00 horas (horario México) en el Bank of America Stadium, un estadio ubicado en la Ciudad de Charlotte en Estados Unidos.

¿Quién es Julián Araujo?

Julián Vicente Araujo Zúñiga nació el 13 de agosto de 2001 en la Ciudad de Lompoc de California en Estados Unidos, aunque, también tiene la nacionalidad mexicana, por ello, fue llamado por el Tata Martino.

Actualmente se encuentra jugado en Los Ángeles Galaxy como Lateral Derecho, donde ha dado buena imagen sobre su estilo y nivel de juego.

