Futbolista mexicano que quiere defender al Tri, pero Tata prefiere a Funes Mori

Hay un futbolista mexicano que está en la mira del FC Barcelona porque es un gran jugador y aunque quiere luchar por el Tri a cargo de Tata Martino, al parecer este no lo quiere, pues, prefiere darle espacio a Funes Mori, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te recordamos que últimamente se ha criticado mucho al Director Técnico (DT) de la Selección Mexicana porque prefiere a naturalizados en vez de a mexicanos.

Anteriormente te contamos que hay un futbolista mexicano que estará en el Barcelona; sin embargo, ahora te diremos que hay rumores de que el Tricolor prefiere a Mori que a otro jugador azteca, pero ¿por qué?

¿Quién es el futbolista mexicano que no quiere el Tata Martino?

Rogelio Funes Mori. Foto: www.infobae.com

El DT de la Selección Nacional de México no está interesado en llamar a Marcelo Flores, pues, tiene apenas 18 años, y aunque en otras selecciones esto, está bien visto para Martino sería poner mucho en juego y es algo a lo que no se va a arriesgar, esto a pesar de que otras selecciones ya han buscado al futbolista naturalizado que ya ha representado al Tricolor de forma internacional, pero en la liga juvenil.

Aunque, eso no es todo, se sabe que Martino eligió llamar a Rogelio Funes Mori para que se una a la Sección Mexicana, algo que también le ha dado muchas críticas, pues, como lo hizo en su momento con Paraguay, es muy afín a convocar a extranjeros.

¿Quién es Marcelo Flores?

Marcelo Flores. Foto: www.infobae.com

Se trata de un futbolista profesional nacido en Canadá que cuenta con la naturalización mexicana, actualmente se encuentra jugando en la Premier League Sub-18 y lo hace para el Arsenal Sub-18 como centrocampista.

Además, fue The Guardian, quien lo ha considerado en su especial "Next Generation 2020", y es que cuenta con un increíble talento que no le impedirá ser uno de los mejores del mundo.

Esto nos recuerda a un futbolista que prefiere representar a México rumbo a Qatar 2022 que a Estados Unidos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de elfutbolero.com.mx