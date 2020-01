Futbolista mexicano anuncia en Tinder su llegada a equipo irlandés

En un hecho algo inusual, el mediocampista mexicano, Jesús 'Chino' Pérez, anunció a través de su cuenta de Tinder su llegada al conjunto del Dundalk FC de Irlanda, a pesar de que el equipo aún no hace oficial la contratación ya que no ha emitido nada oficial al respecto.

el mexicano aprovechó su fichaje para ligar

El jugador presumió su fichaje en Tinder

Fue gracias a una aficionada del Dundalk que también es usuaria de la polular aplicación de citas, quien descubrió en esta plataforma que el jugador azteca sería nuevo refuerzi del equipo irlandés. Por su parte, el "Chino" Pérez publicó en su perfil que es su "primera vez en Europa" y es "futbolista del Dundalk FC".

Así se promocionó el futbolista mexicano

En tanto, la cuenta de Out Of Context League Of Ireland también hizo evidente la llegada del futbolista mexicano, ya que por medio de su cuenta oficial de Twitter, compartió una fotografía del perfil de Pérez al mismo tiempo que le dio la bienvenida a la liga.

Welcome to Dundalk pic.twitter.com/ykXJEaBx2R — Out Of Context League Of Ireland (@OutOfContextLOI) January 7, 2020

Sin embargo, lo más extraño es que el club irlandés todavía no se ha pronunciado sobre la llegada de Jesús Pérez y en su cuenta de Twitter, pues únicamente se ha limitado a compartir videos e imágenes con sus seguidores de los trabajos de pretemporada que se encuentran realizando los jugadores.

El mediocampista de 22 años viene de ser uno de los mejores jugadores de la Universidad de Illinois y su fichaje parece cerrado pero los aficionados deberán esperar hasta que la directiva lo anuncia de manera oficial.

El "Chino" Pérez jugará en Irlanda

Cabe destacar que diversos medios británicos como The Sun, Daily Mail y Evening Standard han publicado la noticia de 'Chino' Pérez.

