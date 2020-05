Futbolista mata a su hijo de 5 años por tener coronavirus ¡Aterrador!

Un relato desgarrador fue el que realizó el futbolista turco, Cevher Toktas, que milita en el conjunto del Bursa Yildirim Spor de divisiones inferiores de la Liga de Turquía, quien se entregó a la policía luego de confesar el terrible asesinato de su propio hijo de cinco años, tras haber sido informado que el menor dio positivo por Coronavirus.

De acuerdo con información presentada por diversos medios turcos, el pequeño ingresó con problemas respiratorios derivados del Coronavirus, por lo que su padre decidió asfixiarlo con una almohada para posteriormente dar aviso al personal médico, quienes no podían creer que lamentablemente el pequeño murió a manos de su propio padre apenas dos horas después de haber ingresado por Covid-19.

“Presioné una almohada sobre mi hijo que estaba acostado sobre su espalda. Durante 15 minutos presioné la almohada sin levantarla. Mi hijo estaba luchando durante ese tiempo. Después de que dejó de moverse, levanté la almohada. Luego llamé a los médicos para que no sospecharan”, confesó el jugador.

Después de 11 días del trágico asesinato, Cevher Toktas reconoció que esperó a estar solo en la habitación del hospital para quitarle la vida de manera cobarde a su propio hijo, según reportó el medio turco Daily Sabah, además de que el futbolista confesó que mató al pequeño porque no lo quería y descartó por completo sufrir algún trastorno mental.

"Nunca quise a mi hijo menor, desde su nacimiento. No sé por qué no lo quiero. La única razón de haberlo matado fue porque no lo quería. No tengo ningún problema mental", sentenció.