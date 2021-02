Futbolista intenta suicidarse luego de que sus fotos íntimas fueron filtradas

Luego de varios años de vivir en un verdadero infierno, la jugadora escocesa del Crystal Palace, Leigh Nicol, rompió el silencio y reveló el enorme sufrimiento que vivió luego de que sus fotos privadas fueran publicadas en un página para adultos.

De acuerdo con Nicol todo empezó cuando tenía 18 años y se enteró mediante un mensaje directo de Instagram, que habían hackeado su cuenta y sus fotos íntimas estaban siendo filtradas hasta llegar a portales para adultos.

En ese momento Leigh Nicol formaba parte de la selección juvenil escocesa. "El hecho de que fuera jugadora de fútbol hizo que las imágenes se difundieran rápidamente sin que yo pudiera controlarlo", empezó contando en una entrevista en televisión.

Leigh Nicol fue rechazada por varios clubes

El hecho sucedió en el año 2019, cuando le hackearon el teléfono y sus fotos fueron publicadas. Ella misma contó en la entrevista que esa situación generó que los clubes no estuvieran interesados en su fichaje.

Después de todo lo que había pasado Leigh dejó el futbol por un tiempo ya que estaba muy afectada mentalmente, al punto que sufrió trastornos alimenticios y puso en riesgo su salud hasta el punto de llegar a pensar en el suicidio.

Según información de medios locales retomada por La Verdad Noticias, la futbolista ahora padece ansiedad y depresión y reconoce que aún sigue recuperándose del acoso que ha sufrido, porque no lo ha logrado superar del todo.

Nicol también reveló que tuvo que cerrar todas sus cuentas durante un tiempo, ya que recibía alrededor de 300 mensajes por día relacionados a sus fotos íntimas. Leigh reabrió recientemente sus cuentas.

Sin embargo, no todo ha terminado, ya que Leigh continúa recibiendo mensajes por las noches: "Todavía recibo comentarios. Al menos uno por noche. Lo he llegado a normalizar y eso me duele. Es frustrante que me reconozcan sólo por eso".

