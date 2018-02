Futbolista es expulsado de su equipo por protagonizar videos sexuales con actriz porno.

El futbolista inglés de origen jamaicano Jermaine Pennant de 35 años de edad fue despedido de su equipo por supuestas apariciones en videos pornográficos con su mujer, una actriz porno.

El mediocampista Jermaine Pennant fue expulsado del Bury FC luego de sus supuestas apariciones en videos pornográficos junto a su mujer la actriz porno Alice Goodwin.

La ex estrella del Liverpool y el Arsenal fue involucrado, luego de que en uno de los videos, su esposa mantiene relaciones con un hombre que cubre su rostro con una manta y varios usuarios pudieron reconocerlo. El protagonista de aquella grabación era Pennant.

El jugador de 35 años tiene tatuada la palabra "Love" en una de sus manos, igual que el hombre que aparece en la grabación.

Jermaine Pennant se mostró muy enojado por la repercusión mundial que tomó el caso luego de que un periódico afirmó que había participado en sesiones de sexo por webcam con su esposa, y declaró su postura al diario Mirror Sport.

“No he tenido una vida perfecta y mi próximo libro permitirá que el público me conozca, pero no soy y nunca seré un estrella porno, es ridículo, soy un hombre casado que vive con su esposa e hijastra", aseguró el futbolista preocupado por el impacto que puede causarla noticia en su vida personal y familiar”.