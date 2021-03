Futbolista de Pumas denuncia acoso sexual por parte de un aficionado

Deneva Cagigas, defensa de los Pumas de la UNAM de la Liga MX Femenil, alzó la voz contra los actos de acoso sexual de los que ha sido víctima y los cuales denunció públicamente a través de redes sociales.

La jugadora mexicana publicó en sus redes sociales una serie de comentarios obscenos que le ha estado enviando un usuario en sus redes sociales y explicó que es un acto común que más compañeras lo padecen por lo que pidió que pare.

“Les quiero explicar por qué subí la historia anterior: hoy estoy un poco frustrada y un poco cansada. No es el primer mensaje y, como digo, no he silenciado a la persona, sino que he silenciado al acto“, señaló la jugadora de Pumas en su cuenta de Twitter.

La jugadora de Pumas denunció el acoso

En ese sentido, la futbolista de la Liga MX Femenil también explicó que el hecho de denunciar es por ella y todas sus compañeras, quienes asegura son víctimas de este tipo de acoso.

“Hablo por mí y mis colegas. Se les hace chistoso mandarnos fotos, videos, usar distintos usuarios o usarnos como símbolo sexual y la verdad es que no está bien. Antes de ser futbolistas, somos humanas”

Finalmente, Deneva Cagigas, defensa y capitana del equipo de la UNAM en la Liga MX femenil concluyó: “como mujeres, merecemos respeto. Me gustaría que esta situación parara, que se pusiera un alto y que nos escuchen, porque la verdad es que no es justo”.

De acuerdo con información publicada por el portal TUDN y retmada por La Verdad Noticias, ante esta situación, el club universitario se pronunció al respecto, mostrando apoyo a su jugadora.

“El Club Universidad Nacional condena enérgicamente la violencia y el hostigamiento a través de cualquier medio hacia cualquier persona. Asimismo, apoya totalmente a la jugadora Deneva Cagigas en el caso que dio a conocer por medio de sus redes sociales”, se lee en el comunicado.

