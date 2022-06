Futbolista de Croacia se cansa de que la llamen “la bomba rubia”

Ana Maria Markovic, una de las grandes promesas del futbol en Croacia, quiere eliminar todos los conceptos que se fijan únicamente en su belleza en medio de las Eliminatorias europeas, donde jugó cuatro partidos para el seleccionado croata.

Nacida hace 22 años en Split, una ciudad costera que combina el encanto de sus playas con edificaciones y ruinas de hace más de 200 años, sin embargo, Ana vive en Suiza desde su adolescencia, cuando se interesó por el modelaje antes de ser futbolista profesional con el Grasshopper.

Los reclutadores croatas pusieron el ojo en las habilidades de la delantera de 1,73m, la convocaron, mostró muy buenas condiciones, marcó un gol –a Moldavia– y los medios europeos hablaron de “la futbolista más sexy del mundo” o una “bomba rubia”. Eso le hizo ruido, ahora.

Ana Maria Markovic se siente ofendida

“Nunca me han visto jugar al fútbol y sólo se fijan en mi aspecto físico. Creo que es una verdadera lástima”, declaró Ana Maria Markovic ante los comentarios de los analistas deportivos y aficionados europeos.

“Me gustaban los artículos que me llamaban la futbolista más guapa o una de las más guapas porque me alegra saber que soy guapa. Pero luego aparecieron artículos en los periódicos en los que me describían como la futbolista más sexy.

“No me gustó eso. También por mi familia. Creo que hay que tener cuidado con lo que se escribe sobre la gente, sobre todo si no la conoces”, advirtió durante una entrevista con el portal alemán 20Min.

¿Quién es a Ana Maria Markovic?

Markovic es uno de los proyectos más interesantes que tiene la selección de Croacia que se ilusionó con la posibilidad de clasificar por primera vez en su historia para el Mundial femenino que en 2023 tendrá una edición con sede compartida: Australia y Nueva Zelanda.

Su país se quedó sin chances de pelear por el boleto a la Copa del Mundo aunque tienen dos encuentros más por delante: el 2 de septiembre recibirán a la poderosa Suiza y cuatro días después visitarán a Lituania, que tampoco tiene posibilidades de clasificarse.

