Futbolista de Colo Colo es acusado de amenazas de muerte por su ex pareja

Un polémico hecho ha generado gran indignación en el fútbol de Chile, ya que Valeria Pérez, expareja del volante de Colo Colo Leonardo Valencia, reveló nuevos detalles de los episodios de violencia de género que sufrió a manos del jugador.

Según información publicada por el portal “Biobiochile” y la cual ha destacado dentro de las noticias de hoy en el mundo, la expareja del futbolista chileno asegura que fue amenazada de muerte por Leonardo Valencia.

Durante una entrevista con el matinal “Bienvenidos”, la mujer contó que luego de sus últimas publicaciones en redes sociales en donde reveló públicamente las agresiones del jugador del Colo Colo, la agresividad del mediocampista sólo ha ido en aumento.

Valeria ha sido amedrentada por los abogados

Valeria Pérez denunció en redes sociales la violencia que vive

“Me ha amenazado de que si sigo con esto subirá videos míos, no sé de qué, pero eso me ha dicho”, señaló Pérez además de comentar que fue amenazada por su equipo de abogados. “Me han dicho que me tengo que ir de la casa, que me van a echar y terminaré en la calle.

Luego, la expareja de Valencia contó que “me llegan amenazas por Instagram, de otras cuentas que pide él, que me van a matar y quemar la casa”. Consultada por las razones que la mantienen llevando a cabo sus denuncias, Valeria explicó que lo hace por su hija.

En ese sentido detalló que todo lo hace para evitar que su pequeña hija sufra de violencia familiar, además de que tampoco está dispuesta a que otra mujer pase por lo mismo. “Yo lo denuncié muchas veces y no ha servido de nada, lo hago por mi hija”.

Valeria y Leonardo fueron a terapia

Conversación de WhatsApp entre Leonardo Valencia y Valeria Pérez

Por último, Valeria aseguró que tanto ella como el jugador de la Selección de Chile decidieron acudir a terapia, incluso, Valencia contrató al mejor psicólogo del país para que tratara su caso pero un día se enojó y terminó por abandonar la primera sesión.

Cabe destacar que, según explicó Pérez en la entrevista, ahora presentó una querella criminal en contra de Valencia por los episodios de violencia que se registran desde 2011. Por su parte, el futbolista no ha emitido ninguna declaración al respecto.