Futbolista argentino es baleado y pierde la vista en un ojo.

La violencia en el mundo se encuentra cada vez más intensa, ahora alcanzó al futbolista Alexis Salinas, quien funge como defensa de la reserva del conjunto argentino del Arsenal, luego de que junto con un grupo de amigos fueron baleados en la periferia del oeste de Buenos Aires.

"Estuve menos de un minuto ahí sentado, no presté atención a nada, sentí un impacto, una luz en mis ojos, después no vi más nada y me arrastré, pensé que ya me habían matado", relató sobre el ataque ocurrido el martes por la tarde.

De solamente 22 años de edad el jugador Alexis Salinas se encontraba junto a unos amigos en las afueras de una peluquería, cuando un auto les disparó a muy corta distancia con una escopeta; así fueron las narraciones de algunos testigos que estaban cerca del barrio de Villegas de la Matanza donde ocurrieron los violentos hechos.

Alexis Salinas del Arsenal podría perder la vista por ataque a balazos

Fueron cinco los jóvenes que salieron lesionados de la agresión, que en su mayoría fueron en la cabeza las lesiones que sufrieron y el que peor resultados tuvo fue el joven jugador de Arsenal; la familia de Alexis Salinas atribuye el ataque a un error en medio la disputa de territorio entre bandas rivales. El club sudamericano emitió un comunicado en el que lamentaba los terribles hechos que dejaron lesionado de gravedad al defensor.

“Alexis Salinas, futbolista de nuestra institución, sufrió la pérdida de la visión en uno de sus ojos debido a los perdigones impactados en su rostro en un hecho de inseguridad. #ArsenalFutbolClub se encuentra en contacto permanente con Alexis", informó el club en un comunicado.

La joven promesa del futbol argentino perdió por completo la visión del ojo izquierdo y de momento tendrá que someterse a una operación para tratar de rescatar su ojo derecho; puesto que quedó fuertemente lesionada tras los brutales ataques.

"Quiero al menos recuperar un ojo, ver algo, sólo veo reflejos, estoy muy triste. Tengo miedo de no poderlo ver más", dijo el jugador tras ser atendido en el hospital.

De momento las autoridades en Argentina no tiene a ningún detenido por el momento, así lo han informado las fuentes policiales.

