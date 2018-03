Futbolista acusado de violar a su ahijada de 11 años

Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Fue el pasado 4 de abril cuando un futbolista fue acusado de violar a su ahijada de 11 años, la causa la inició un miembro de la familia del exjugador de la selección de Paraguay, Jonathan Fabbro, quien se ha desempeñado en equipos como Boca Juniors, River Plate y no hace mucho en los Jaguares de Chiapas en México. El día de la denuncia un oficial de servicio con rango de inspector oyó el relato del familiar de la menor quien se había enterado de lo que venía a denunciar horas antes; su propia hija se lo había dicho, en medio de una discusión por el uso del celular. No era algo nuevo, no era algo reciente. Eran, de acuerdo a su denuncia, cinco años de ataques denigrantes. La solicitud de detención fue presentada ayer en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N 32 a cargo del doctor Santiago Quian Zavalía, aunque la decisión podrá quedar postergada hasta el final de la feria judicial.

"La nena cuenta a su familia lo que le ocurrió después de que su hermano se da cuenta que está chateando con Fabbro y todo quedó registrado en audios. Habría habido práctica de sexo oral hacia el jugador con contacto genital", señaló el abogado, quién detalló que los abusos habrían ocurrido entre 2015 y este año, es decir desde que la menor tenía 9 años.

El pedido de Marano, que afirmó en su escrito que existen pruebas suficientes para tener por cierta la acusación de la menor su madre, llegó tarde: el futbolista dejó el país horas antes de que el abogado planteara su arresto. Rumores alrededor de la familia hablan de que el mediocampista tenía planes de quedarse por más tiempo. ¿Qué lo hizo irse? La publicación del pedido de detención repercutió, no solo en la Argentina, sino en portales y medios de cada país en donde Fabbro jugó al fútbol. "Tuvimos la información de que había ingresado al país, pero ya se retiró. Hoy está jugando en Paraguay", agregó el letrado, quien espera que prospere el pedido de arresto, al igual que otras medidas solicitadas, como la declaración de la menor en cámara gesell. Marano contó que en los tres meses que lleva la causa se realizaron pericias para verificar la veracidad de los mensajes de whatsapp, y señaló que interviene como defensor de Fabbro el abogado Fernando Burlando. Mediocampista ofensivo, Fabbro, de 35 años, jugó también en España, México, Brasil, Chile, Paraguay y Colombia, donde se desempeñó en el último semestre en Nacional de Medellín. El jugador está en pareja con la modelo paraguaya Larissa Riquelme, quien se hizo conocida en el Mundial de Fútbol 2010 en Sudáfrica donde fue apodada como La novia del Mundial. "Tuvimos la información de que había ingresado al país, pero ya se retiró. Hoy está jugando en Paraguay", agregó el letrado, quien espera que prospere el pedido de arresto, al igual que otras medidas solicitadas, como la declaración de la menor en cámara gesell. Marano contó que en los tres meses que lleva la causa se realizaron pericias para verificar la veracidad de los mensajes de whatsapp, y señaló que interviene como defensor de Fabbro el abogado Fernando Burlando. Mediocampista ofensivo, Fabbro, de 35 años, jugó también en España, México, Brasil, Chile, Paraguay y Colombia, donde se desempeñó en el último semestre en Nacional de Medellín. El jugador está en pareja con la modelo paraguaya Larissa Riquelme, quien se hizo conocida en el Mundial de Fútbol 2010 en Sudáfrica donde fue apodada como La novia del Mundial.