Fútbol en la Primera Guerra Mundial: esto fue lo que pasó el día de Navidad

En la Primera Guerra Mundial, hubo una tregua entre 2 bandos en conflicto para poder disfrutar de la Navidad y de un partido de futbol.

Esta es la historia:

Varias cartas se pudieron rescatar contando lo mismo, algunas de ellas cuentan que del lado británico de la trinchera salió un escocés vistiendo su falda y con un balón de fútbol en las manos, rápidamente armó un encuentro de fútbol.

Todos estaban cansados pero jugaban con entusiasmo, el partido apenas llegó la primer hora de duración cuando terminó. El marcador era de 3 goles contra 2, los alemanes ganaron con dos tantos del soldado Fritz. Según las cartas que se rescataron ese día.

Mismas cartas relataban que el partido fue suspendido cuando altos oficiales se enteraron que la guerra no era con balas sino con atajadas y goles. La anécdota quedó en el encuentro fugaz donde gracias al fútbol los bandos contrarios dejaron las balas guardadas para pelear en un campo de juego.

A continuación te dejamos fragmentos de cartas que se rescataron de esos días que ponemos para dar contexto a lo que ocurría:

Carta del Oficial Alfred Dougan Chater a su madre, Diciembre de 1914 - "Querida madre: Escribo esto en las trincheras, mi refugio. El frío es azotador pero un montón de leña y un poco de paja alimentan el fuego que nos calienta un poco. El motivo de éstas lineas no es contarte acerca del estado del tiempo en algún lugar perdido de Francia o Bélgica, ya no sé ni dónde me encuentro, pero sí sé que esta Navidad fue particularmente única. Ya sabrás por qué".

"Creo que hoy he presenciado uno de los espectáculos más extraordinarios que nadie ha visto nunca. Hacia las 10 de la mañana estaba asomándome por la trinchera cuando vi a un alemán agitando lo brazos y a dos más salir de la trinchera enemiga acercándose a la nuestra".

"Por azares del destino no les disparamos ya que logramos ver que venían desarmados. Uno de los nuestros fue a su encuentro y en cuestión de minutos las dos trincheras se vaciaron para reunirnos todos en el centro del campo de guerra y deseándonos mutuamente Feliz Navidad".

"Intercambiamos cigarrillos, autógrafos y algunos tomaron fotos. Espero que la tregua dure para año nuevo también. -Fin de la carta del Oficial Alfred Dougan Chater-"

A continuación, dejamos una carta del soldado alemán Frederick W. Heath, escrita desde la trinchera. Estas son las palabras de un soldado del otro bando :

"¿Cómo podíamos resistirnos a decirles Feliz Navidad aunque inmediatamente después íbamos a salir a cortarles la garganta? La noche se vestía de alba, una noche alegrada por nuestros cantos".

"Entonamos al unísono Stille Nacht mientras adornamos unos feos abetos y disfrutamos de la ración extra de chocolate que nos dieron. Del otro lado del campo, el enemigo contestaba nuestros cánticos con villancicos en lengua inglesa".

"No se disparó un tiro, solamente se llegaba a escuchar muy a lo lejos la artillería francesa. No había deseo de matar, solo el deseo de un puñado de simples soldados de que el día de Navidad llegara un alto al fuego".

"Se dio un encuentro, al principio tímido, en el campo de batalla y después nos pasamos cigarrillos y nos intercambiamos una cantidad de pequeños objetos. Incluso cominos pudding juntos. Merry Christmas nos decían ellos. -Fin de la carta del soldado alemán Frederick-".

