Fútbol: 13 segundos de partido y el jugador es EXPULSADO por tocar el balón (VIDEO)

El pasado 21 de octubre se llevó a cabo el partido de la Superliga de Turquía entre el club Konyaspor y el Yeni Malatyaspor en el estadio Torku Arena. Pero lo verdaderamente interesante es que un jugador fue expulsado a 13 segundos de haber empezado el encuentro.

Se da el silbatazo inicial, el Konyaspor tiene el balón y hace el intento por salir par llegar al área contraria, sin embargo el peloteo no es el mejor, se generan una serie de rebotes que obligan al equipo a recular y con un pase bombeado mandan el balón en dirección a Kirintili, su portero, quien en un arranque echa a correr, se impulsa y salta decididamente para capturar el esférico con las manos antes de que los atacantes pudieran acercarse, el problema es que no se percató que al saltar para tomar la pelota con sus manos, había salido del área chica y se encontraba sosteniéndola justo en la media luna.

El árbitro, que estuvo bastante cerca de la acción, inmediatamente pitó para marcar la violación y mostrar la tarjeta roja al portero del Konyaspor, muy molesto al parecer consigo mismo, Serkan Kirintili se retrira los guantes mientras camina para salir del terreno de juego mientras que uno de sus compañeros lo abraza en gesto de claro consuelo.

Serkan Kirintili es portero del Konyaspor desde el 2015 y empezó a jugar para el club en la temporada 2016 - 2017, Nació en Adana, Turquía y ha jugado para la selección nacional de Turquía en las categorías sub -18, sub -19, sub -20 y sub -21. Además ha jugado en el

Fenerbahçe SK, que es uno de los equipos más reconocidos de aquel país. En la Europa League de la UEFA de la temporada 2017 - 2018 su equipo se enfrentó al Olympique de Marsella y Serkan fue nombrado el jugador más destacado de su equipo.

A veces los profesionales cometen errores que podrían parecer muy obvios.

