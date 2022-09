Funes Mori revienta por críticas de convocatoria a Qatar 2022

Momentos de mucha incertidumbre se viven al interior de la Selección Mexicana a unos cuantos meses del arranque la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Uno de los jugadores más criticados por la afición en la etapa de Gerardo “Tata” Martino con el Tricolor, es Rogelio Funes Mori, jugador que ante los comentarios en su contra, respondió asegurando que su trayectoria y trabajo lo ha colocado en ese lugar.

"El que sabe de fútbol y sabe cómo juego, lo que he demostrado y lo que tengo que seguir demostrando. No me quedo con lo que he hecho, si estoy en la Selección es por algo, porque me lo he ganado y sin duda quiero seguir creciendo", escribió en sus redes sociales.

El jugador de Rayados que actualmente se encuentra en recuperación por una lesión, destacó el buen paso de los delanteros mexicanos en sus clubes y agregó su deseo de que todo siga igual para hacer un buen mundial.

"Me pone muy contento con los chicos como Henry, Santiago Giménez y Raúl que le está yendo muy bien allá. Esperemos todos estemos en un buen momento para estar en el Mundial y hacerlo de la mejor manera", agregó.

