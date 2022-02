Funes Mori pelea en Aduanas tras llegar de Abu Dabi

De acuerdo a los comentarios hechos por Willie González, al Día de Telediario, el delantero de Rayados, Funes Mori pelea en Aduanas del Aeropuerto Internacional de Monterrey cuando llegaba de su viaje por Abu Dabi y todo por tener sobre equipaje y hacerlo pagar de más.

“Me cuentan de la aduana que Rogelio Funes Mori cuando llegó a Monterrey traía sobre equipaje. Traía artículos que pasaban fácilmente los 500 dólares. Me cuentan que el argentino insultó a los aduanales. Se inconformó por pagar más”, declaró Willie González.

Pero eso no es todo ya que “Supuestamente una señorita recibió la peor grosería. A otro aduanal le dijo que México es de lo peor. A mí no me extraña. Funes Mori siempre ha sido una persona muy grosera”, expresó el comentarista de RG La Deportiva.

Funes Mori pelea en Aduanas

De acuerdo a comentarista deportivo, Funes Mori pelea en Aduanas al llegar a México y dice que el país es de lo peor.

Pero luego que Funes Mori pelea en Aduanas tuvo que pagar 10 mil 300 pesos más y debido a que el ‘Mellizo’ estaba muy molesto un representante del equipo tuvo que llevárselo.

Ante este suceso, al parecer la directiva hablará con el futbolista para saber realmente lo que pasó, aunque a ellos les extraña que no lo hayan esposado ni llevado a la cárcel. ‘La Pandilla’ llegó la madruga del viernes 11 de febrero tras su fracaso en el Mundial de Clubes.

Rayados vuelve a México

Tras su derrota en Abu Dabi, Los Rayados vuelven a México pero no dan declaraciones.

Los Rayados no dieron declaraciones y en medio de protestas por parte de algunos seguidores albiazules. Y es que Funes Mori se fue en blanco ante el Al-Ahly de Egipto en los Cuartos de Final. Sin embargo, sí pudo hacerse presente en el marcador ante el Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos en la victoria 3-1 del equipo para lograr el quinto lugar.

Aunque la mayoría de los hinchas piden el despido del Javier Aguirre, la directiva respaldó al ‘Vasco’ y ahora están 100 por ciento enfocados en la Liga MX.

Y aunque Funes Mori pelea en Aduanas este viernes, el cuadro regio enfrentará al superlíder Puebla con la obligación de sacar los tres puntos para volver a darle una alegría a la fanaticada.

