Fundador de la cantera de Atleti admite haber cometido abuso sexual

Fundador de la cantera de Atleti es acusado de abuso sexual y confiesa la verdad

El fundador de la escuela de futbol del Atlético de Madrid, Manuel Briñas, fue acusado de agresión sexual a un menor en hechos que se remontan a 1973.

Ángel Manuel Briñas, máximo responsable de la cantera del Atlético de Madrid durante más de 20 años, ha admitido a 'El País' que cometió abusos sexuales a un menor en los años 70.



Tras revelarse la denuncia, el también fraile y quien descubrió a varios futbolistas como Fernando Torres, reconoció haber cometido abuso sexual. De acuerdo a la víctima, todo ocurrió en 1973, cuando Manuel Briñas era el responsable deportivo y de scouts del Colegio Marianista Hermanos Amorós en Madrid, centro educativo que guarda una estrecha relación histórica con el Atleti, pues varios de los jugadores de fuerzas básicas estudiaron ahí.

Miguel M. H., de 59 años, no guarda tan buen recuerdo de Briñas. En su testimonio a 'El País', afirma que el fraile abusó de él. "Me tocaba en la oscuridad de la tienda de campaña, abriéndose camino entre otros compañeros y el saco de dormir. Aunque estuviésemos varios, siempre iba a por mí. La primera vez me quedé paralizado, incrédulo, sin entender lo que pasaba. Luego mi afán era buscar la posición más alejada para dormir", asegura la presunta víctima. "Nunca intentó besarme ni abrazarme... Parecía que su fuente de placer estaba en mi cuerpo, no en el suyo", recuerda Miguel M.H., que apunta a caricias y masturbaciones en unos abusos que se prolongaron entre 1973 y 1975.





Por su parte, Manuel Briñas declaró: "Fueron cosas que sucedieron entonces, un poco raras... Francamente, nunca me lo expliqué”. "Fue un accidente, recién muerta la mujer con la que me iba a casar y nada más. Solo fue una vez o dos. Gracias que enseguida corté".

La víctima sostuvo que los abusos no se limitaron a un par de ocasiones sino que se prolongaron hasta 1975, pero que el año pasado lo llamó para perdonarlo por lo ocurrido.

"Ha sido una espina que siempre he llevado clavada en el alma", declaró Briñas al diario español asegurando que le dio tranquilidad ser perdonado por la víctima.