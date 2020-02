Fuerza Regia quemó a los Soles en las finales de la LNBP

Soles de Mexicali inició el partido con gran empuje y utilizando la larga distancia y los rompimientos rápidos para anotar primero, Fuerza Regia reaccionó a través de Bejarano y Anderson que anotaron las primeras unidades para los regiomontanos que poco a poco pudieron acercarse en el marcador y dejar parciales a favor de Mexicali 19 a 23.

Soles arrancó el segundo periodo con la misma intensidad, lo que le permitió aumentar la ventaja al arranque de periodo, Fuerza Regia ajustó en defensa y logro contener los embates Cachanillas y a través de Javier Mojica no permitir que soles aumentará su puntuación, en el último minuto Monterrey por medio de bejarano lograron revertir el marcador en contra y dejar los parciales a su favor 19 a 10.

El tercer rollo trajo unidades para Soles que logró emparejar el marcador y con aportes ofensivos de Luke Martínez y John Flowers pudieron controlar los embates regiomontanos y quedarse con el cuarto con parciales de 19 a 14.

El periodo final trajo una gran cantidad de cambios de liderazgo, donde los equipos alternaron la ventaja, los últimos tres minutos los equipos atacaron con lanzamientos de larga distancia que les permitieron sostener el duelo, una falta de Eric García sobre Jordan Glyn le dan 3 puntos de ventaja a Fuerza Regia, Flowers con 22.5 segundos en el reloj conecta triple que empató los cartones a 73, Huertas falla intento de triple y el juego se va a la prórroga.

Fuerza regia gana en tiempos extras a los Soles

El arranque de los tiempos extras no trajo puntos para Mexicali, Monterrey no perdonó a la hora de atacar el aro Cachanilla, Mexicali se puso en el marcador a través de Luke Martínez, sin embargo, Mexicali no tuvo puntería y a la postre fue la causa de que Monterrey se quedará con el triunfo por marcador de 88 a 78.

