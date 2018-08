Fuertes palabras del 'Tuca' Ferretti a Caixinha

Después de las declaraciones del portugués Pedro Caixinha, quien hizo una crítica sobre que continuaran buscando a Ricardo Ferretti para ser Director Técnico de la Selección Mexicana si él prefería ser barrendero, el entrenador de Tigres comentó que no entiende por qué habló del tema.

Tuca se mostró con más preocupación con resolver las fallas que su club presentó ante Cruz Azul que en responderle al portugués, donde sufrieron derrota sin hacer un sólo disparo al marco rival.

“Si contesto esa pregunta sería darle importancia. He visto mucha gente que de repente las cosas le salen dos-tres bien y ustedes lo ponen como el mesías, como el Pep Guardiola de nuestro futbol, ¿para qué entro en polémica? Cada quien habla lo que se le pegue la gana”.

“A mí me vale madre, ni sé por qué tocó mi tema, no tenía que meterse y si busca polémica, conmigo no va a encontrar, que siga hablando lo que quiera, mejor me callo el hocico y me pongo a trabajar y resolver estos asuntos de que no pudimos dar un tiro a gol”, declaró en conferencia.

Ferretti se tomó el tiempo de defender a uno de sus jugadores

El Bigotón expuso su defensa sobre Nahuel Guzmán, quien nombró ‘bobo’ a Caixinha cuando el estratega luso se encontraba en rueda de prensa en el Estadio Azteca y señaló que en un pleito los dos son culpables.

“Para mi es normal, en una discusión, los dos tienen que ver algo. Investígale más, si hay un pleito, es entre dos ¿y solo uno es culpable?”, manifestó.

Ferretti de igual forma rechazó el tema de haber tenido una discusión con Ricardo Peláez, presidente deportivo de la Máquina.

“¿Por qué están inventando mamadas? Tengo una gran amistad con Peláez y si no lo sabes, eres la única persona que no lo sabe. Fue mi jugador y tengo una gran amistad con él”.