Fuerte depresión que sufrió un futbolista de Inglaterra previo al viaje hacia el Mundial Rusia 2018

El zaguero de la Selección de Inglaterra Danny Rose, que asistirá al Mundial Rusia 2018, confesó este jueves que se vio obligado a atravesar una depresión en esta temporada luego de distintos acontecimientos personales y una tardada lesión, y afirmó haber dejado atrás esa crisis con apoyo de su convocatoria a la selección, que "fue mi salvavidas".

"No es un secreto para nadie, yo he pasado un periodo difícil con el Tottenham esta temporada", señaló el lateral izquierdo de 27 años a los medios, durante plena preparación de 'Los Tres Leones' rumbo a la cita mundialista.

"Esto me llevó a consultar un psicólogo y me diagnosticó una depresión, lo que nadie sabía".

"No se lo he dicho ni a mi madre ni a mi padre, y ellos probablemente se vayan a enfadar al leerlo, pero me lo guardé para mí hasta ahora".

Rose fue víctima al principio de la campaña de una lesión en la rodilla que no le dejó otra más que someterse a una operación que lo distanció por tres meses de los campos de juego, pero de igual forma tuvo que lidiar con distintos acontecimientos personales.

"Mi tío se ahorcó mientras yo estaba en rehabilitación, eso también provocó la depresión", aclaró Rose en una entrevista difundida por The Independent.

"Fuera del terreno de juego, sucedieron otros incidentes: de vuelta a casa en agosto, mi madre fue víctima de insultos racistas en Doncaster(ciudad natal de Rose). Ella estaba muy enfadada y contrariada, y después, alguien llegó a la casa y casi le disparó a mi hermano en la cara", aseguró.

"Me enfadaba mucho, muy rápidamente. No quería trabajar ni hacer mi rehabilitación…".

Fue lo que afirmó el futbolista de 27 años y añadió que, cuando estaba lejos de su casa, trataba de volver rápidamente "e ir directamente a la cama".

"Estuve tomando medicamentos durante unos meses; una vez más, nadie lo sabe aparte de mi agente, pero ahora he dejado de tomar el medicamento, ahora estoy bien y estoy ansioso por saber hasta dónde podemos llegar en Rusia", señaló el zaguero inglés.

El futbolista que acumula 17 presencias vistiendo la camiseta inglesa deseó brindarle las gracias al seleccionador Gareth Southgate, porque gracias a la selección de Inglaterra pudo escapar de la crisis.

"Inglaterra fue mi salvavidas y no puedo agradecérselo lo suficiente al entrenador (Southgate) y al equipo médico. Fue realmente difícil, y ser remitido a un médico y psicólogo por el doctor del Tottenham me ayudó a sobrellevarlo", finalizó.