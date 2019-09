Freddie Mercury festejaría 73 años y recordamos su pasión por los deportes.

Este jueves 5 de septiembre Freddie Mercury, uno de los mejores cantantes, músicos y compositores de la historia estaría cumpliendo 73 años de edad, sin embargo el 24 de noviembre de 1991 perdió la vida por una bronconeumonía complicada por el SIDA, el nacido en Zanzibar tenía una gran pasión por los deportes e incluso una gran relación con ellos.

Simplemente la primera gran muestra de ello es la canción ‘We Are The Champions’, melodía que es un himno mundialmente conocido en el mundo del deporte, pues cada que algún equipo o atleta logra alzar algún título; la melodía del grupo Queen suena para enaltecer lo logrado.

‘We Are The Champions’ es una pieza musical que formó parte del sexto álbum de nombre ‘News Of The World’ en 1977 de la legendaria banda Queen, se dice que la canción escrita por Freddie Mercury fue para el conjunto del Manchester United, equipo al que supuestamente le iba; pero algunos otros aseguran que la melodía fue compuesta para agradecer a los asistentes a sus conciertos.

Mercury un apasionado de los deportes

Durante la gira de 1981 para promocionar su disco The Game, Freddie Mercury y los otros tres integrantes de Queen (Roger Taylor, Brian May y John Deacon) se reunieron con el futbolista argentino Diego Armando Maradona en el backstage previo al concierto.

En aquel encuentro que tuvieron estas dos figuras del mundo de la música y el deporte, el argentino Diego Armando Maradona le obsequió una playera de la Selección Argentina con la que el cantante posó. ‘El Pelusa’ incluso subió al escenario aquel 8 de marzo de 1981.

Antes de que Freddie Mercury incursionara en el mundo de la música, practicó en la India el boxeo, además de que igual llegó a practicar el atletismo y el hockey.

