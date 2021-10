Frankie Muniz de Malcolm el de en medio visita al Atlante

El actor Franke Muniz, conocido por interpretar a un niño genio en ‘Malcolm el de enmedio’, visitó la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes del Atlante FC, que milita en la Liga de Expansión MX.

El actor estadounidense disputó un partido amistoso como parte de las actividades de promoción de “Surreal Life”, un reality show del canal VH1 en el que participa junto a otras celebridades.

Malcolm el de enmedio estuvo al aire entre el 2000 y el 2006, con siete temporadas compuestas por más de 150 capítulos.

Frankie Muniz y el Atlante

El encargado de dar a conocer la visita de Frankie Muniz al Atlante fue el futbolista Duilio Tejeda, quien compartió una instantánea con el actor en su cuenta de Instagram junto con la frase “No encuentro fallas en su lógica”, de su conocido personaje Malcolm Wilkerson.

En “Surreal Life”, Muniz será grabado a todas horas y compartirá escena con la exestrella de la WWE, CJ Perry, y el ex basquetbolista de la NBA, Dennis Rodman.

¿Qué pasó con Frankie Muniz?

Frankie y su esposa, Page, tienen un hijo de poco menos de un año de nacido.

Después de haber alcanzado la fama internacional con la serie de comedia ‘Malcolm in the Middle’, el actor de 34 años ha participado en diferentes proyectos de menor relevancia, como Agente Cody Banks, Sharknado 3 y Fat Liar.

Más adelante participó en algunos reality shows como Dancing With The Stars y Dancing With the Stars: Junior. En 2017 reveló que sufre pérdida de la memoria, por lo que no recordaba casi nada de Malcolm el de enmedio.

“Apenas recuerdo la serie. Casi siento como si no fuera yo, he tenido nueve conmociones cerebrales y varios mini-infartos cerebrovasculares”, lamentó Muniz, cuyo padre es puertorriqueño de ascendencia española, y su madre es italiana.

En 2020 el elenco de Malcolm el de enmedio se reunió para celebrar el vigésimo aniversario de su estreno, que tras siete temporadas consiguió siete premios Emmy, entre ellos Mejor dirección y Mejor guión de serie de comedia.

