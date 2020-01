Francesco Totti: lejos de llegar al AS Roma, "es fastidioso volver"

Uno de los jugadorescon más historia no solo en el mundo, sino en el club que lo vio nacer y que lo vio retirarse, Francesco Totti, dedicó su vida durante 25 años al equipo del AS Roma; jugó 785 partidos, anotó 307 goles y dio 198 asistencias. Fue campeón del Mundo en 2006.

Para entender la fuerza y el alcance de Totti, debiste haber seguido su larga trayectoria en donde solo jugó con este equipo, uno de los hijos predilectos de la Roma. El amor que él le tiene a la institución es sumamente enorme. Ofertas de equipos con jugosas sumas de dinero no hicieron tambalearlo en la cuerda, él siempre mantuvo las postura de toda la vida jugar para su amado equipo.

Francesco Totti: lejos de llegar al AS Roma, "es fastidioso volver"

Nunca digas nunca.

Francesco Totti, en una entrevista con un medio de comunicación, habla sobre su despedida de Roma y también abre un vistazo a un posible (aunque difícil) futuro en el club Giallorossi. ¿Por qué no te hicieron el gerente como te hubiera gustado? Porque son envidiosos. La bandera amarilla y roja, Francesco Totti, le explicó al medio de comunicación que los motivos de su despedida de la Roma.

Francesco Totti: lejos de llegar al AS Roma, "es fastidioso volver"

¿Volver a Roma? Nunca digas nunca. Así lo afirmó la bandera de Giallorossi, Francesco Totti, durante una entrevista con Dazn. De nuevo Totti. La decisión de dejar de fumar fue un poco inesperada. Ahora lo metabolicé, pero me llevó dos años, porque no fue mi elección. En cualquier caso, nunca me arrepentí de las decisiones, a pesar de que cuando tenía 25 años y el Real Madrid de los Galácticos me llamó tenía un poco de desorientación.

Te puede interesar: El hilo GANADOR del Real Madrid que va de Alfredo Di Stéfano a Sergio Ramos

Francesco Totti: lejos de llegar al AS Roma, "es fastidioso volver"

Siempre Totti: "cuando veo a algunos de esos jugadores reales hoy, me dicen: pero estás loco, renunciaste al equipo más fuerte del mundo". "Tomé una decisión de amor que no niego. De hecho, fue una doble victoria estar en la camiseta de mi equipo favorito durante 25 años". "A veces, cuando estaba fuera, me había rasgado la ropa de gerente para entrar en el campo. También porque, con respeto, aún podría haber dado mi opinión. Especialmente viendo lo que nos rodea" concluye.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana