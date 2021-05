En los sitios web existen muy pocas fotos de Emily Cinnamon Álvarez con su mamá, Karen Beltrán. Y si te preguntas, ¿Quién es esta chica? En La Verdad Noticias te contamos que esta adolescente es la hija mayor del famoso boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez.

El gran campeón del boxeo se convirtió en papá de Emily Cinnamon, cuando tenía sólo 17 años al igual que Karen Beltrán. Canelo mantuvo el noviazgo con la mujer, pero la relación no funcionó con el pasar del tiempo, así que se separaron.

El Canelo suele presumir algunos momentos con su primogénita/Foto: Tribuna

Sin embargo, nunca dejó en desamparo a su primogénita, y se dice que incluso el boxeador Canelo Álvarez hizo todo para destacar en el deporte con tal de darle una buena vida a Emily, quien siempre ha sido uno de sus más grandes motores en la vida.

Fotos de Emily Cinnamon Álvarez y Karen Beltrán

Sólo hay algunas imágenes de Emily con su mamá/Foto: Revista Caras

Durante el 2019 fue la primera vez que se vieron fotos de Emily Cinnamon Álvarez y Karen Beltrán juntas. Ya que Canelo le realizó una espectacular fiesta de cumpleaños a su hija por llegar a los 12 años.

En las imágenes que se encuentran en internet, se puede ver que la mamá de Emily es una mujer joven, que posiblemente tiene la misma edad del boxeador mexicano, es decir 30 años.

Posiblemente tanto Emily Cinnamon como Karen Beltrán tienen redes sociales privadas/Foto: Revista Caras

La adolescente ha aparecido en las redes sociales de su padre en algunas ocasiones, pero en el último año sorprendió a los seguidores de Saúl, ya que con 13 años de edad deslumbró con su belleza.

No obstante, la hija mayor del Canelo ha recibido algunas críticas, ya que diversos internautas consideran que la primogénita de Karen Beltrán no debería de vestirse y maquillarse como lo hace porque “no va de acuerdo a su edad”. Pero hay quienes defienden a Emily Cinnamon y sus looks más maduros.

El significado del nombre de Emily Cinnamon, hija del Canelo

Emily suele acompañar a su padre a sus eventos deportivos/Foto: Telemundo

El nombre de la hija mayor de Saúl Álvarez, “Cinnamon” significa “Canela” al traducirlo del inglés al español. Se cree que el boxeador y su ex pareja Karen, decidieron llamar de esta manera a la niña porque es un nombre con gran relevancia en la vida del pugilista.

Ya que desde sus inicios en el boxeo, fue el apodo que marcó la carrera de Saúl, y actualmente en todo el mundo incluso es conocido como “Canelo Álvarez”, en lugar de su nombre de pila.

Emily Cinnamon Álvarez ha demostrado tener un gran parecido físico a su padre, además que los dos comparten su amor por los caballos y la equitación, y los fans adoran ver los momentos que comparten en las redes.

El boxeador nacido en Guadalajara, Jalisco es padre de cuatro hijos: Emily Cinnamon, Mía Ener, María Fernanda y Saúl Adiel Álvarez. A pesar de que el deportista se ha hecho responsable de cada uno de sus descendientes, ha generado polémica su paternidad, puesto que cada uno de los menores son hijos de diferentes mujeres.

