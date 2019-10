Fotos CANDENTES de Patty López de la Cerda ejercitándose

La mexicana Patty López de la Cerda es conocida por su labor periodística y además por su sensual figura, la cual no duda en presumir en sus redes sociales, principalmente Instagram, no sólo tiene talento, también tiene un cuerpazo.

Pero esa exuberante figura no es producto de un milagro, además de la genética, es el resultado del ejercicio diario y el trabajo duro. Patty diariamente hace ejercicio desde que tenía 14 años, ahora le gusta el crossfit, y su rutina consiste en ejercitar en mayor medida su abdomen y sus famosísimos glúteos.

En sus redes comparte también consejos como el cardio en ayunas, en donde explica:

“Cómo en todos estos temas, hay opiniones divididas, hay quienes dicen que es lo peor y otros lo mejor, para algunos no sirve de nada… Tiene como misión eliminar grasa usándola como energía."

"Al estar en ayunas, la grasa es la única fuente de energía disponible para la actividad física. ¿CÓMO HACERLO?: Como YO lo hago, al despertar me tomo un té y en AYUNO hago Cardio LEVE durante 45 minutos (En la caminadora camino con inclinación de 10 y velocidad de 3.5)".

Patty desborda sensualidad en el gimnasio

"No hago ejercicio demasiado intenso en ayuno ni pesas. Inmediatamente después de haber terminado, desayuno!! No es un ejercicio para todos, no es para personas con diabetes u otras condiciones."

"Si no estás acostumbrado a hacer ejercicio, tampoco es recomendable. Es muy importante considerar que cada cuerpo es diferente y reacciona distinto.“

Incluso ha realizado en algunas ocasiones retos con sus seguidores con el hashtag #retopatitofit, en el último reto reconoció y alentó el compromiso y esfuerzo de los participantes,

"Su esfuerzo tendrá una gran recompensa!! En primer lugar, en su salud física y mental (que es lo más importante) y en segundo, en un reconocimiento de mi para ustedes por su gran esfuerzo!"

