Fórmula 1: Romain Grosjean SALE VIVO entre las llamas de su auto (Video).

De alto impacto han sido las imágenes que se han podido ver esta mañana de domingo en el Gran Premio de Bahrein en la Fórmula 1, luego de que el auto de Romain Grosjean se impactara en la tercera curva del circuito, se partiera su auto a la mitad y además se prendiera fuego; para salir entre las llamas.

Se puede decir que el piloto galo volvió a nacer tras el aparatoso accidente que ha tenido en el circuito de Sakhir, fue cuando se desplazó a la derecha y tras un choque con el Alpha Tauri del ruso Daniil Kviatt; salió de la pista y el impacto de forma violenta acabó con un accidente que hace mucho tiempo no se miraba en la Fórmula 1.

Las imágenes han sido escalofriantes e impactantes, esto debido a que en la cabina del piloto Romain Grosjean, se puede notar que la célula de seguridad se quedó incrustada violentamente dentro de las tres fila del guardarrail, penetró dentro en vez de rebotar y se puede apreciar a pesar de que se dobló, logró salvar la integridad del francés.

ASÍ SALÍA GROSJEAN DE LAS LLAMAS.



Se ha dicho que el piloto de Haas estuvo alrededor de 30 segundos entre las llamas y consigue salir por su propio pie.



Vídeo escalofriante. Y el halo le ha salvado de eso.

La otra parte del monoplaza, con el motor, posiblemente no entró entre la valla por que no cupo y se quedó fuera del enorme boquete provocado por el impacto del coche estadounidense. Fueron 27 segundos los que estuvo dentro de las llamas Romain Grosjean, en los que el mono aguantó de casi manera íntegra, los que están preparados para aguantar 11 segundos a más de 900 grados directos y preparados con nomex. Dicho accidente es una imagen que no se veía desde que el piloto Jos Vestappen tuvo en 1994 y que tuvo quemaduras de manos y tobillos en aquella ocasión.

"Está en el hospital, consciente y con pequeñas quemaduras, está OK si hay algo más lo verán en el hospital. Solo deseaba, viendo la imagen, que hubiera suerte, solo quería saber dónde estaba Romain, y agradezco a los comisarios FIA el trabajo que han hecho para sacarle de las llamas.

Esas fuerons las palabras del jefe del equipo, Guenter Steiner, quien agradeció que el auto médico llegara en pocos segundos a la zona del accidente, que pudo costarle caro al francés Romain Grosjean tras prenderse su auto de Fórmula 1.

