Fórmula 1: Lewis Hamilton 'no disfruta' conduciendo el nuevo Mercedes

El multicampeón de Fórmula 1, Lewis Hamiltom, dice que los problemas con su auto Mercedes son tan graves que no disfruta conducirlo esta temporada.

Como informamos en La Verdad Noticias, el siete veces campeón del mundo se clasificó quinto para el Gran Premio de Australia y habría sido séptimo si no hubiera sido por los problemas que afectaron a Carlos Sainz de Ferrari y Fernando Alonso de Alpine.

Lewis Hamiltom dice que los problemas con su auto Mercedes son tan graves que no disfruta conducirlo esta temporada.

Hamilton fue un segundo más lento que el tiempo de la pole position del piloto de Ferrari Charles Leclerc y dijo que el "marsopas" (un rebote rápido a altas velocidades) que ha afectado a su automóvil desde el comienzo de la temporada fue "realmente la peor característica que he experimentado en un automóvil".

El piloto de 37 años, que regresó a la Fórmula 1 esta temporada con la esperanza de vengar la controvertida pérdida del título mundial en la última carrera del año pasado, admitió que ganar estaba "muy lejos".

"Estamos a un segundo de distancia, una brecha bastante grande", dijo. "Disfruto el papel de trabajar con el equipo. No disfruto conducir el auto, pero disfruto la colaboración de trabajar con los muchachos, sabiendo que hay una colina empinada que escalar y solo tengo la esperanza de que llegaremos allí".

Lewis Hamilton también admitió que no había solución en el horizonte para los problemas de Mercedes: "Lleva mucho tiempo hacer cosas, pero no hay nada particularmente emocionante en este momento. Ojalá pudiera ser optimista y decir que en la próxima tenemos algo mejor por venir, pero por el momento no es así".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!