Fórmula 1: Habrá protesta contra el racismo en el Gran Premio de Gran Bretaña

Esta protesta contra el racismo en el Gran Premio de Gran Bretaña se produce luego de que Lewis Hamilton acusara a la Fórmula 1 y al cuerpo directivo de la FIA de "falta de liderazgo" en el tema después de la última carrera en Hungría. La F1 permitirá que los conductores y personal de las escuderías demuestren su oposición al racismo.

Las principales figuras y los pilotos estaban preocupados por las protestas mal coordinadas en las últimas dos carreras. El deporte de las carreras comenzó la temporada proclamando una campaña contra el racismo y la inclusión, y en la carrera inaugural en Austria, se organizó una manifestación en el frente de la parrilla antes del himno nacional para que los conductores mostraran su apoyo.

Todos los conductores llevaban camisetas de "acabar con el racismo", excepto Hamilton, el portó la frase "Black Lives Matter". La mayoría de los conductores se arrodillaron junto a Hamilton, empleando un gesto que se originó en la NFL del fútbol americano como una protesta contra el racismo y la brutalidad policial.

Esta protesta se produce luego de que Lewis Hamilton acusara a la Fórmula 1 y al cuerpo directivo de la FIA de "falta de liderazgo"

Pero seis conductores que no se sentían cómodos con lo que vieron como las connotaciones políticas de esa acción decidieron permanecer en pie. En las dos carreras posteriores, no se asignó tiempo en el cronograma para esta protesta y los conductores terminaron corriendo para llegar a tiempo, algunos no lo lograron, y la protesta no se cubrió efectivamente por la transmisión de televisión.

Hamilton dijo después de ganar en Hungría: "La Fórmula 1 hizo un buen trabajo en la primera carrera. No es lo suficientemente bueno en términos de lo que se ve en otros deportes, pero aún así fue un paso adelante. Y es casi como si se hubiera salido de la agenda después de esto”.

"Carece de liderazgo, y en última instancia, nos desempeñamos en un deporte. Es necesario que haya liderazgo desde la cima. Deben decir: 'Esto es lo que vamos a hacer y queremos que todos ustedes sean parte de él.' Y no hay nada de eso " expresó el experimentado piloto.

Todos los conductores llevaban camisetas de "acabar con el racismo", excepto Hamilton, el portó la frase "Black Lives Matter"

Protesta contra el racismo en el Gran Premio de Gran Bretaña

Antes del Gran Premio de Gran Bretaña, la FIA dijo a los pilotos y equipos que habrá un momento específico para la protesta de la F1 contra el racismo asignada en el calendario previo a la carrera. Se requerirá que todos los conductores se pongan camisetas nuevamente, pero se dejará a cada individuo demostrar su apoyo a su manera.

Después de ganar en Hungría, Hamilton dijo que parte del problema con las protestas caóticas era que "desde el punto de vista de los conductores, muchas personas parecen considerar que lo han hecho una vez y que no lo volverán a hacer". Hamilton también dio a entender que parte de la objeción a la protesta en general, y específicamente a la rodilla, puede ser causada por la animosidad personal hacia él.

TE PUEDE INTERESAR: Pilotos de la Fórmula 1 protestan contra el racismo en el GP de Austria

"Trato de no apoyarme tanto en los conductores porque no quiero que sientan que soy yo quien lo está haciendo, porque eso podría ser en algunos casos la razón por la que no quieren hacerlo, porque piensan que yo ' Lo estoy haciendo ", dijo el conductor de Mercedes.