Fórmula 1 GP de México: 30 de octubre horarios y dónde ver la carrera

Si eres un gran fanático de la Fórmula 1, seguro estás esperando con ansias la carrera al Gran Premio de México que se llevará a cabo este domingo 30 de octubre de 2022 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, así que si quieres conocer los últimos y más relevantes detalles sobre la misma, esta nota informativa de La Verdad Noticias te será de utilidad.

La tan esperada competencia está programada para realizarse a las 2 de la tarde y se realizarán un total de 71 vueltas en las que se recorrerán 305 kilómetros, hecho que la volverá la tercera carrera más corta en lo que va del año.

Si no te la quieres perder, no tienes porqué preocuparte porque la podrás ver completamente en vivo a través de la televisión abierta de México. No obstante, también se transmitirá en canales de paga y servicios de streaming como en TUDN a partir de la 1:45 pm, Fox Sports 1 y Fox Premium desde la 1 de la tarde, Prime Video a la misma hora y en F1TV que es el streaming exclusivo de la Fórmula 1, lugar en el que además podrás tener acceso a las cámaras individuales de cada uno de los pilotos.

¿Hasta cuándo están aseguradas las carreras de la Fórmula 1 de México?

El Gran Premio de México renovó su contrato durante tres temporadas más, es por eso que las carreras de la Fórmula 1 están completamente aseguradas hasta el 2050, y evidentemente aquí te mantendremos al tanto de todos los detalles.

¿Cuándo fueron las Prácticas Libres de la Fórmula 1?

Las Prácticas Libres para la carrera local de la Fórmula 1 se realizaron el viernes 28 de octubre entre la 1 y las 2 de la tarde y entre las 4 y las 5:30 de la tarde, finalmente la Práctica Libre 3 se programó para este 29 de octubre entre las 12 del medio día y la 1 de la tarde. Si quieres conocer el orden de la salida, deberás de estar pendiente de la clasificación que se hará entre las 3 y las 4 de la tarde.

