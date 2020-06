Fórmula 1: Fernando Alonso cerca de abandonar a Renault

El mundo del automovilismo será uno de los más afectados por la crisis económica generada tras la contingencia sanitaria por el brote del Coronavirus en prácticamente todo el mundo, por lo cual diferentes proyectos de futuro ya se han cancelado en muchas compañías, que ya están viendo en sus cuentas de resultados la profunda depresión que ha causado este parón en la producción. Renault es uno de esos grupos que ha sido golpeado.

Aunado a esta situación, Renault ha perdido un enorme protagonismo en la Fórmula 1, debido a los resultados bastante pobres obtenidos en su escudería, lo cual se une a la pérdida de suministro a Red Bull desde 2018 y a McLaren en 2021, que llevará Mercedes. Los 300 millones de presupuesto para 2019 no dieron el resultado esperado, lo que ha propiciado entre otras cosas la huida de Daniel Ricciardo.

Luego de los rumores del fin del proyecto de Fórmula 1, Cyril Abiteboul, jefe del equipo, salió a dar la cara con una sentencia tajante, quizá demasiado viendo las arenas movedizas que hay. "Renault tiene la intención de seguir en la F1 durante mucho tiempo", señaló en declaraciones a Autosport, en la que también ha dejado caer que los pilotos pueden ver recortes en sus sueldos, al igual que le está ocurriendo a los demás trabajadores.

Sin embargo, las pretensiones económicas del piloto españo Fernando Alonso, las cuales son medidas en la calidad que ha mostrado dentro de su carrera profesional, no ayudan en este escenario. Una Renault empobrecida no es el mejor lugar para firmar su último contrato en la Fórmula 1, por lo que no sería de extrañar que, finalmente, Alonso mire hacia otro lado, sea dentro o fuera del Gran Circo.