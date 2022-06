Floyd Mayweather está en bancarrota tras gastar 1100 MDD en fiestas

A lo largo de su carrera, Floyd Mayweather ganó millones de dólares y se transformó en uno de los deportistas más importantes de la historia. Según sitios cómo Forbes superó los 450 millones en los primeros años arriba del ring.

De acuerdo a las declaraciones de Jake Paul, el luchador de Michigan habría dilapidado 1100 millones en parrandas y aventuras turísticas. Entre salarios, premios, y patrocinios la fortuna se hizo incalculable. Sin embargo, estaría al borde de la bancarrota.

"Se gastó el dinero en las chicas a las que les paga para que estén cerca de él. Está en bancarrota, lo he estado diciendo hace tiempo" aseguró Paul sobre el presente de Floyd Mayweather, según informa el portal MINUTOD.

Floyd Mayweather y sus problemas familiares

Pero esto no fue todo, porque el influencer tendría pruebas de la situación económica de Money. Especialmente después de la pelea que mantuvo con su hermano Logan a quien le debe un importante pago. "Hoy hace un año que enfrente a Mayweather, fue difícil golpearlo".

La realidad es que luego de haber quedado invicto con 50 victorias en su vitrina, Floyd Mayweather fue nombrado cinco veces campeón mundial y en toda su carrera adquirió más de 450 millones de dólares

Lejos de sentirse abochornado por los rumores, Mayweather plantó cara a sus detractores y reveló "Llevo 23 años escuchando todo lo que hace Floyd es jactarse de sus coches, joyas, mansiones, chicas, ropa y dinero”.

“Estoy feliz de que me odien”

“Ante dichas declaraciones esto es lo que yo les contestó: ¡Estoy feliz de todos los que llevan dos décadas odiándome, en vez de construir su legado propio", sentenció Floyd Mayweather tras las duras críticas.

Y por si esto fuera poco, el boxeador de 45 años explicó. "El hecho de que hable de dinero no le convierte en una mala persona. Me gusta tener las cosas buenas de la vida, el dinero no me hace a mí, yo hago el dinero" concluyó.

