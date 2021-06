Floyd Mayweather anuncia de nueva cuenta su retiro del boxeo

La leyenda Floyd Mayweather, anunció nuevamente su retiro del boxeo profesional tras haber disputado un encuentro el pasado fin de semana con el Youtuber Logan Paul en una pelea de exhibición.

Cabe recordar que peleó por última ocasión como profesional en agosto del 2017, cuando derrotó a Conor McGregor en el décimo round por nocaut técnico y volvió a anunciar su retiro.

Dicha decisión fue comunicada este lunes después de haber protagonizado una pelea atropellada en su regreso al ring.

Se retira del boxeo… otra vez

El boxeador salió de su retiro para enfrentar al youtuber Logan Paul.

Floyd tuvo su último encuentro contra el luchador de la UFC Conor McGregor en el mes de agosto del pasado 2017, dicha pelea le dio el triunfo en el décimo round.

Respecto a su nuevo retiro, Mayweather mencionó que solo volvió para una simple pelea de exhibición con Logan Paul y comentó al respecto sobre ello en sus redes sociales.

“¿Regresaré? Absolutamente no”, respondió el ex campeón estadunidense. “Me he retirado del deporte del boxeo. Probablemente no vuelva a dar una exhibición. Si hubiera peleado más, no hubiera durado ocho rounds. Soy bendecido de haber construido un legado y construir una fortuna de ello”, mencionó.

Floyd Mayweather vs. Logan Paul ¿Qué pasó?

El controversial enfrentamiento entre el boxeador profesional y el youtuber Logan Paul, dejó mucho que desear y los usuarios de redes sociales se manifestaron al respecto

“No voy a actuar como cuando tenía 19, todo se trata de crecimiento y envejecimiento”, dijo. “No puedo pelear como cuando lo hice con gente como Gatti o gente así. Es triste que (Manny) Pacquiao salga del retiro para pelear de nuevo”, argumentó el boxeador.

El público presente en el Hard Rock Stadium, en Miami, Florida, no quedaron contentos por el espectáculo que se dio y también en redes sociales hubo varias personas que mostraron su disgusto.

Por ello mismo, Floy Mayweather aseguró que no desea subirse al ring en una pelea oficial.

