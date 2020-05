Floyd Mayweather Jr. se BURLA del ‘Canelo’ Álvarez ¡De Nuevo!

Uno de los boxeadores más polémicos en la historia del pugilismo es sin duda alguna el estadounidense Floyd Mayweather Jr., quien de forma reciente ha especulado con un posible regreso a los cuadriláteros por una fuerte suma de billetes verdes; pero justamente su fortuna fue motivo para burlarse del mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez de manera reciente.

“No estoy retirado de los negocios, estos tipos ganan un par de dólares. Si no me equivoco, Canelo consiguió un acuerdo de 11 peleas por 300 millones, ¿verdad?”.

Mayweather Jr. se retiró invicto.

“Lo conseguí en una noche, lo conseguí en 28 minutos, obtuve todo su contrato y lo hice en una noche”.

Esas fueron parte de las palabras de Floyd Mayweather Jr. burlándose del ‘Canelo’ Álvarez, quien firmó con la cadena DAZN por 11 peleas por cinco años.

'Canelo' perdió ante Floyd Mayweather Jr.

Mayweather se burla de nuevo del 'Canelo'

“Hice más de 300 millones dos veces. En una me llevó 36 minutos, y en otra 28 minutos, así que digamos que en una hora hice 650 millones (casi el doble”).

“Tienes que armar mi historia, el sueño americano. Ya no tengo que pelear, vas a seguir teniendo peleadores que quieran pelear y llamar a Floyd Mayweather, estoy feliz y estoy retirado”, apuntó.

'Canelo' y Floyd pelearon una vez.

La referencia de sus dos contiendas que le dieron una cantidad mayor a la del ‘Canelo’ Álvarez, fueron en contra del filipino Manny ‘Pacman’ Pacquiao y la otra en contra del peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor. Dicha contienda fue la última arriba de los encordados para Floyd Mayweather Jr, terminando su carrera con 50 triunfos y cero derrotas.

A sus 43 años de edad el ex peleador estadounidense aseguró que no tiene interés alguno por volver a subir a los cuadriláteros, ya que considera que no hay algún rival que valga la pena para volver a “gastar su cuerpo” con los entrenamientos y los golpes de las contiendas.