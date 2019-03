Florentino Pérez le contesta a Hugo Sánchez.

Luego de la crisis por la que atraviesa el equipo del Real Madrid, el ‘Pentapichichi’ no dejó de candidatearse para llegar al banquillo del equipo Blanco, incluso en España lo lanzaron como un candidato y por ello el mandamás Merengue, Florentino Pérez, le mandó un contundente mensaje a Hugo Sánchez tras la fuerza que ha tomado en últimos días el nombre del exfutbolista mexicano.

"Voy a comentar lo que él me dijo en su momento cuando tuve la oportunidad de juntarme con él en Madrid, me dice: 'Hugo, vamos a ver si el destino nos junta y si nos junta, ya sabes que esta es tu casa y vamos a ver si el destino da esa oportunidad".

Hugo pide llegar al Madrid

Hugo Sánchez en su paso por el futbol español con el Real Madrid se ganó el corazón de la afición con sus goles y grandes actuaciones, siendo uno de los más grandes ídolos en su historia; Hugo manifestó su sentir tras el apoyo que ha recibido en España para llegar al club de sus amores.

"Me da alegría saber que se acuerdan de mí en España como en México, pero ya me gustaría que muchos mexicanos valoraran, que si fuera argentino hablarían diferente, si fuera uruguayo o brasileño, me valorarían más pero bueno, estamos acostumbrados que en México no nos apoyamos", dijo en entrevista con ESPN.

Luego de quedarse fuera de la Copa del Rey en manos del Barcelona, perder El Clásico de vuelta ante el odiado rival, dejando muy alejado de la cima de LaLiga y la humillación ante el Ajax en Octavos de Final de Champions League; la ola de rumores en el entorno del Real Madrid es cada vez más fuerte sobre posibles cambios drásticos.