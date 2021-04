Fiscalía de Nuevo León abre carpeta de investigación por pelea en Clásico Regio.

Por la pelea suscitada en las inmediaciones del Estadio Universitario, en donde una persona resultó agredida, misma que sufrió de lesiones en el cuerpo y rostro posterior al Clásico Regio entre Tigres y Rayados, la Fiscalía de Nuevo León informó que abrió una carpeta de investigación.

Al respecto, la dependencia precisó que la persona agraviada no presentó denuncia formal; no obstante, continuará con las investigaciones para encontrar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades de Nuevo León no han informado sobre alguna detención por los hechos suscitados la noche del sábado en San Nicolás de los Garza.

Inicia investigación por la pelea de Tigres vs Rayados

Inicia carpeta de investigación por pelea en el Clásico Regio.

De igual manera, se notificó que la víctima de las agresiones recibió atención médica en el Hospital Zona 21 del IMSS por las lesiones en el cuerpo y rostro consecuencia de la pelea tras el clásico, sin requerir hospitalización y retirándose por su propio pie luego de ser auxiliado por el personal de salud.

La Verdad Noticias informa que, posterior a la victoria de Tigres 2-1 sobre Monterrey en la edición 125 del Clásico Regio, la violencia se hizo presente a las afueras del Estadio Universitario, también conocido como El Volcán.

Miembros de los Libros y Lokos golpearon a un aficionado de Monterrey en la periferia del estadio, el cual quedó sumamente grave. “Luis Rangel, aficionado de Rayados, sufrió una fractura de costilla, además de que presentó lesiones en el cráneo y tórax”, reveló ESPN.

“El reporte médico dio a conocer la presencia de una factura de la séptima costilla izquierda, un traumatismo superficial de la cabeza y una contusión en el tórax. El informe de los galenos también indica que Luis Rangel ya se encuentra estable y está trabajando en su recuperación”, agregó el medio.

Y es que las agresiones no únicamente se dieron afuera del estadio, pues en la cancha también hubo empujones al grado de que Aguirre y Ferretti tuvieron que intervenir. Cabe recordar que para este partido se permitió un 30% de aforo, 10% más que cuando América visitó a Tigres hace 15 días.

