Filtran video de Cristiano Ronaldo bailando con la mujer que lo acusa de violación

El escándalo va en aumento, pues pareciera que no es suficiente para Cristiano Ronaldo. El jugador de la Juventus no ha sido convocado por la Selección de Portugal para los próximos compromisos amistosos FIFA y ahora se filtró un video donde se puede observar al portugués bailando con la mujer que lo acusó de violación. El atacante luso no la ha pasado nada bien, pero él se dice tranquilo y ha dejado todo a sus abogados mientras él continúa entrenando.

El video muestra las imágenes claramente de esa noche, y fue difundido por el diario 'The Sun', de la misma noche de 2009 en la que supuestamente, de acuerdo a la versión de Kathryn Mayorga, tuvo lugar la violación. La mujer denunció al crack luso y logró que se reabra el caso, pues afirma que CR7 la obligó a tener relaciones sexuales con él y que luego recibió presión para que firmara un acuerdo de confidencialidad.

Frente a las acusaciones, el jugador no se tomó mucho tiempo para desmentir tales informaciones.

“Niego de forma tajante las acusaciones de las que soy objeto. La violación es un delito abominable que va en contra de todo en lo que yo creo”, escribió el delantero de la Juventus en su perfil de Twitter. Cristiano piensa que su objetivo es hacerse famosa.

“No voy a alimentar el espectáculo mediático montado por quien se quiere promocionar a mi costa”, escribió mientras se se prepara para un nuevo juego de la ‘Vecchia Signora’ en la liga italiana.

No convocado para jugar con Portugal

CR7 no tendrá participación en los siguientes cuatro encuentros de Portugal, informó este jueves su entrenador nacional Fernando Santos, que negó dar explicaciones sobre los motivos de su ausencia, al tiempo que Cristiano se ve involucrado en un escándalo por la presunta violación que él ya se tomó el tiempo de desmentir.