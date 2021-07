Filtran nuevos audios de Florentino Pérez: “Cristiano Ronaldo es un imbécil”

Se han revelado nuevos audios del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pero en esta ocasión se le escucha “atacando” al Cristiano Ronaldo, a quien tachó de “imbécil”. Cabe indicar que estos audios se dan a penas un día después que se filtraran audios donde Florentino critica a Raúl e Iker Castillas.

Los nuevos audios revelados por el medio español El Confidencial, datan del 2012 cuando Pérez era directivo del club. Las víctimas de estos últimos audios fueron José Mourinho, Ronaldo y el representante de este Jorge Méndes.

¿Qué dicen los audios de Cristiano Ronaldo?

Las críticas no faltaron en los audios

En los audios Pérez critica principalmente a Ronaldo, el primer jugador en participar en 5 Eurocopas, a quien llama “imbécil”, así mismo se pronuncia contra el representante de este, pues asegura que ambos podrían ganar “muchos más dinero”.

“Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Creen que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo mundial... ¿Por qué crees que hace esa tontería?” se escucha decir a Pérez respecto a Ronaldo.

“Mendes (su agente) no manda nada en él (CR7). Igual que no manda nada en Mourinho. Cero patatero. Hasta para las entrevistas. Nada. Ni puto caso. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera”, indicó el presidente del club.

Pero eso no es todo, los audios continúan y se le escucha decir: “Estos son dos anormales, porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante, que le caen mal a todo el mundo... ¡Si la publicidad es lo contrario, es todo lo contrario!” aseguró respecto al CR7 y a su representante.

La respuesta de Florentino Pérez

Pérez advirtió que ya prepara acciones legales

Luego que se revelaran los primeros audios donde Florentino criticaba a Raúl e Iker Castillas, donde de los grandes ídolos del equipo, el presidente del Real Madrid emitió un comunicado, donde aseguró que los audios fueron tomados de manera “clandestina”.

En el comunicado el presidente asegura que turno lo ocurrido a sus abogados y que ya están analizando acciones legales contra el medio El Confidencial quien originalmente filtró los audios.

Cabe indicar que tras la revelación de estos nuevos audios de Florentino Pérez, el futbolista Cristiano Ronaldo no se ha pronunciado al respecto.

